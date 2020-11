ENGASJERT: Frank Lampard med Hakim Ziyech i kampen mot Burnley. Foto: ALEX LIVESEY / X01348

Lampard: − Jeg er min egen største kritiker

Chelsea-manager Frank Lampard (42) mener det er viktig å ta fullt ansvar og ikke skylde på andre - uansett om man er trener eller spiller.

Nå nettopp

– Som spiller er det veldig lett å se på matcher og si at det var forsvarets feil, eller angrepets feil hvis de ikke scoret på sine sjanser. Men generelt seg jeg alltid først på meg selv, jeg har alltid vært min egen største kritiker, sier Lampard i et intervju med Chelseas hjemmeside.

Lampard mener at holdningen med personlig ansvar må starte med at treneren er et forbilde og at han er ærlig med sine spillere.

– Jeg har gjort masse feil både på og utenfor banen, men hvis du skal bli bedre, så må du ta ansvar, fortsetter Chelsea-sjefen.

– Jeg forsøker å se på meg selv og si «hva kunne jeg ha gjort der, jeg kan ikke skylde på spillerne for prestasjonen». Selvfølgelig ser man på hvordan laget gjør det, men også jeg må ta 100 prosent ansvar.

Frank Lampard er inne i sin tredje sesong som trener, og sier at han forsøker å lære av sine lekser - for å bygge et lag som er kapabelt til å løfte trofeer.

– Noe jeg har sett i fotballen, fra å ha vært en ung mann som forsøkte å slå igjennom til nå å være trener, er en slags beskyldningskultur. Jeg hører det ofte, og jeg vil aldri se på ting på den måten.

Han utdyper:

– Det er viktig for meg som trener, og det er et budskap du må få inn i hodet, du vet at du har gjort en million feil som spiller selv, at når du sitter øverst i treet, eller på mitt kontor i Chelsea, å ikke tenke som 21-åring som gjør de feilene som de selv har begått og tro at du er noe bedre.

– Å få spillerne til å ta ansvar er en daglig oppgave i å forsøke å få noe som føles på feltet, og vi er der nå i Chelsea. Jeg skal ikke juge - vi har ikke vunnet den kampen ennå, for det tar tid, spesielt med en ung tropp, og vi har mange unge spillere.

Lampard sier at om han skal forvente å skape et miljø der spillerne gir 100 prosent, «så må de se at du selv gjør det».

– Jeg tror ikke det er noe problem å vise svakhet.

Publisert: 21.11.20 kl. 09:32

