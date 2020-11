Før avspark: Les deg opp på 26. runde

Vinner Viking for Bjarne Berntsen? Reiser Rosenborg seg mot et feststemt Glimt? Sier Lars Arne Nilsen takk for sist til Brann? Og snur Strømsgodset og Sarpsborg negative trender før det er for sent? Spørsmålene er mange foran 26. runde i Eliteserien.

Geir Juva

For mindre enn 10 minutter siden

VIKING - START

Spilles lørdag klokken 16.00

Dommer: Marius Hansen Grøtta

TV-kanal: Max