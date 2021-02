RIVALER: Erling Braut Haaland (t.v.) og André Silva ligger på plassene bak Robert Lewandowski på Bundesligas toppscorerliste. Foto: NTB

Han utfordrer Haaland på måltoppen i Tyskland

«Alle» snakker om Erling Braut Haaland (20) og Robert Lewandowski (32). Men André Silva (25) er hakk i hæl på de to.

Publisert:

Vi snakker om Eintracht Frankfurt-stjernen, som har scoret ett mål mer enn Haaland i årets Bundesliga - og som ikke ligger så langt bak nordmannen i scoringshyppighet.

Han har en stor del av æren for at Eintracht Frankfurt i øyeblikket ligger på Champions League-plass.

– Silva er en allrounder som minner mye om Lewandowski, sier Runar Skrøvset, bosatt i Tyskland og en tredjedel av podkasten «Dritte Halbzeit» om tysk fotball.

les også Haalands nye trener møtt med «sinne og hat»

– Hans styrker er teknikken, de lure bevegelsene i feltet og god timing og presisjon på hodet, fortsetter Skrøvset.

– Og hvis du skal sammenligne de tre?

– Skal man sammenligne de tre som spillertyper, er det Haaland som skiller seg ut med sin helt spesielle kraft, eksplosivitet og fart der de andre er smidigere og med bedre nærteknikk.

les også Solskjær: – Jeg holder kontakt med Haaland

Tallene tale i Bundesliga så langt er som følger:

Robert Lewandowski: 26 mål. Scorer hvert 68. minutt på banen.

André Silva: 18 mål. Scorer hvert 96. minutt på banen.

Erling Braut Haaland: 17 mål. Scorer hvert 85. minutt på banen.

André Silva kommer fra Portos kjente akademi og fikk sin A-lagsdebut for den portugisiske klubben. Silva imponerte til de grader at han i 2017 ble han hentet av AC Milan. Den første sesongen ga bare to mål på 24 Serie A-opptredener (men god uttelling i Europa League), og sommeren 2018 ble han lånt ut til Sevilla. Ett år senere ble han lånt ut til Eintracht Frankfurt - mens Ante Rebić fikk motsatt vei.

Silva gjorde det så bra at den tyske klubben hentet ham på permanent basis, og denne sesongen har portugiseren vært enda bedre.

les også Haaland om rivalen Lewandowski: – Den mannen er «galen»

VG-tips: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen gikk på litt av en 0-4-bortesmell for Hoffenheim senest, og har kun sikret to av ni siste mulige poeng. Slik er de ikke ute av faresonen hva angår nedrykk. Bare fem seirer og 24 mål på 21 ligakamper er ikke så bra.

Eintracht Frankfurt har bare tapt to av 22 ligamatcher (11-9-2). Formkurven viser 9-1-0 på ti siste i ligaen, og i alle disse kampene har Frankfurt-klubben scoret minst to mål.

Vi forventer mer av det samme fra gjestene her. Men at de må være særlig oppmerksomme i starten av kampen. For Bremen-vertene er kanskje litt ekstra klare for å vise hva de er laget av etter den horrible innsatsen sist.

Vårt forslag er borteseier til 1,72 i odds. Spillestopp er kl. 20.25 og Vsport1 viser kampen. Lykke til!