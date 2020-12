Øygarden-leder etter banebytte: − NFF har gått vekk fra fair play

Jerv mot Åsane ble avbrutt etter 38 sekunders forsøksvis spill og i stedet flyttet til ny arena. Det får en annen klubb i Obosligaen til å reagere kraftig på Norges Fotballforbunds håndtering.

Øygardens daglige leder Trond Jetmundsen varsler en formell klage til kontorene på Ullevaal Stadion fra den nedrykksklare vestlandsklubben.

Han mener nemlig at NFF bryter sine egne regler ved å starte en seriekamp på én arena, men å la den fullføres på en annen – slik som skjedde da Jerv møtte Åsane torsdag. Bakgrunnen for Jetmundsens reaksjon kommer av at Øygarden fikk flyttet sin avgjørende bunnkamp mot Kongsvinger tidligere i høst.

Den skulle gått på hjemmebanen Ågotnes på Sotra, men ble beordret inn i Vestlandshallen i Bergen.

– Da fikk vi beskjed av NFF og delegaten at de ikke våget å ta sjansen på å starte kampen på vår bane, for hvis det skjedde, måtte den også fullføres der. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal si, melder Jetmundsen – og sikter til at Jerv-Åsane startet på utskjelte Levermyr torsdag ettermiddag, men fortsatte fem mil unna på Sør Arena samme kveld.

– NFF har ingen enkel jobb. Men de må holde seg til fair play. Nå har NFF gått vekk fra fair play, det har iallfall blitt til at de har gått vekk for mye fra det. De bruker ikke de samme reglene nå som for noen uker siden, fortsetter Øygarden-lederen – og mener den degraderte klubben fikk fire ekstra bortekamper denne sesongen med kampene som ble flyttet til Vestlandshallen.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn peker på kampreglementet, hvor det står følgende: «Gjenopptatt kamp skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør».

– Bestemmelsene er ganske klare, sier Fisketjønn, som påpeker at han ikke vet hva som skjedde i forbindelse med Øygardens kamp mot Kongsvinger 28. oktober.

Torsdagens oppgjør mellom Jerv og Åsane ble fullført med 2–0-seier på kunstgresset i Kristiansand, og dermed minst femteplass og garantert opprykkskvalik på bydelslaget med kjælenavnet «Bergens Barcelona»:

Like harmonisk var ikke trener Morten Røsslands beskrivelse av oppholdet i Grimstad. Jervs hjemmebane Levermyr betegner Røssland som «den verste fotballbanen han har sett i hele sitt liv», og hans opplevelse var at dommerteamet egentlig fremsto forberedt på ikke å sette i gang kampen.

– Både hoveddommer, assistentdommere og fjerdedommer kvitterte med et «ja» da jeg spurte om vi hadde en felles forståelse av at kampen ikke skulle spilles. Men kampdelegaten var veldig opptatt av det. Mens Jerv presset på å få det gjennomført. Men de hadde ikke gjort jobben med å ha en reservearena klar, hevder Åsane-treneren torsdag ettermiddag.

Hverken kampdelegat Hallgeir Oftedal eller daglig leder Trond Christoffersen i Jerv kjenner seg igjen i i Røsslands versjon.

– Delegaten har ingen kommentar til det. Det er dommeren som administrerer den delen av kampen. På generelt grunnlag kan jeg si at når en kamp er oppsatt, så skal den spilles. Når dommeren mener at banen er klar, så er den klar, sier Oftedal.

– Vi har ikke presset. Vi forholdt oss til dommeren. Det er han som tar den siste avgjørelsen. Åsane står og kategorisk nekter å komme ut. Dommeren må ta en avgjørelse for hvorvidt banen er klar eller ikke, ikke om et lag ikke vil komme ut, sier Christoffersen.

Fisketjønn i NFF bekrefter at de har oppfordret klubbene til å ha en reservearena klar i høst, men påpeker også at det ikke er satt noen tidsfrist.

– Alle lag har en reservearena, men det står ikke en bane klar som vi bare kan flytte til klokka ett. Da må måtte vi fått beskjed i god tid før start, sier han.

Kampen ble altså satt i gang et kvarter senere enn oppsatt tid. Ifølge Røssland var hele Åsane da innstilt på at oppgjøret på Levermyr skulle bli avlyst.

– Vi fikk åtte minutter på oss! Ikke hadde vi varmet opp, ikke hadde vi drakter på. Dette var fryktelig, melder Åsanes trener.

