FEIRING: Jamie Vardy knuser cornerstolpen med regnbueflagget i kampen mot Sheffield United i helgen. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Vardy knuste stolpen med regnbueflagget. Nå har historien endt godt.

Jamie Vardy (33) satte full fart og knuste stolpen med et cornerflagg i regnbuefarger. For Leicesters supporterklubb for lhbtiq-fans ble det ikke så hyggelig - men nå hylles superspissen.

Nå nettopp

«LHBTIQ» brukes som samlebetegnelse for personer og grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Nå har Leicester-stjernen sørget for at stemningen har blitt atskillig bedre etter at han signerte regnbueflagget med «keep up the good work» og sendte det til denne supporterklubben.

Det var etter å ha scoret seiersmålet i siste minutt mot Sheffield United at Vardy tok rennefart og satte inn en tobeinstakling på cornerstolpen. Bakgrunnen for den voldsomme feiringen var nok for en stor del at Vardy har bakgrunn fra rivalen i byen, Sheffield Wednesday - og fremdeles er ivrig tilhenger av «onsdagsguttene».

Etter dette mottok Foxes Pride, en Leicester-supporterklubb for lhbtiq-personer, grove og støtende meldinger, skriver BBC.

Tirsdag postet imidlertid supportergruppen et bilde av flagget med Jamie Vardys personlige hilsen.

Foxes Pride takker for støtten fra Vardy og klubben og skriver samtidig at «vi vil fortsette å arbeide sammen for å sikre oss at fotballen er et sikkert sted for alle. Kommentarene de siste dagene demonstrerer hvor viktig det er».

Jamie Vardy selv har ikke kommentert det som skjedde. Han fikk gult kort for den spesielle markeringen av målet - til tross for at han etter beste evne prøvde å få cornerflagget på plass igjen.

– Etter at vi ble etablert i 2015, har Foxes Pride alltid satt pris på støtten fra de involverte i klubben, sier Graeme Smith, som er leder for supportergruppen, til Sky Sports.

– Gesten fra Vardy understreker den inkluderende kulturen i klubben. Vi er stolte over å være partnerne deres.

Publisert: 10.12.20 kl. 14:05

