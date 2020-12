Benzema-dobbel reddet Real Madrid - Inter slått ut

(Real Madrid – B. Mönchengladbach 2–0, Inter – Sjakhtar 0–0) Real Madrid har vaklet i gruppespillet, men kan puste lettet ut. Det kan også Gladbach, som tross tap tok seg videre på bekostning av Inter og Sjakhtar

– Real Madrid spiller ikke finaler, de vinner dem, var budskapet fra Casemiro før onsdagens kamp mot Borussia Mönchengladbach.

Utsagnet sier alt om betydningen av den siste gruppespillskampen i Champions League. Tidenes mestvinnende klubb i turneringen spilte nemlig med kniven på strupen. Det samme gjorde den italienske giganten Inter, i samme gruppe.

For begge storklubbene lå utenfor plassene som ville sikre avansement før runden. Gladbach og Sjakhar hadde best utgangspunkt, men samtlige lag hadde mulighet til å ta seg videre.

Før Real Madrids kamp dukket klubbpresident Florentino Perez opp i spillertunnelen. En uvanlig gest fra den mektige herren, men som understreken viktigheten av det som skulle skje. Zinedine Zidanes jobb kunne leve farlig og klubbens ære sto på spill.

Karim Benzema har for lengst krevet seg inn i Real Madrids historiebøker. Franskmannen er sammen med Roberto Carlos spilleren uten spansk pass som har spilt flest kamper (527) for «Los Blancos», og Benzema kronet anledningen på perfekt vis.

Spissen sendte hjemmelaget med 2–0-ledelse til pause mot tyskerne. Først var det innlegget fra Lucas Vázquez som ble prikket i hjørnet med pannebrasken. Rodrygo vet også hva som skjer om innlegget er godt nok. Brassen crosset ballen fra samme kant og på nytt smalt det via hodet til Benzema.

DOUBLE TROUBLE: Karim Benzema var i fyr og flamme mot Gladback og sikret avansement for spanjolene. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Han har nå scoret 69 mål i Champions League, og er bare to mål bak legendariske Raúl, som herjet for samme klubb på 90- og 2000-tallet. De to er i et eksklusivt selskap med tre andre spillere som har scoret 50 mål eller mer i gruppespillet i Champions League. Lionel Messi (71), Cristiano Ronaldo (67) og Ruud van Nistelrooy (50) er de tre andre, ifølge Opta.

I kampen mellom Inter og Sjakhtar levde spenningen lenger. Lagene gikk til pause med 0–0 og uavgjort – et resultat som ville sende Gladbach videre.

Spesielt Inter hadde flere store sjanser. Blant annet sto Romelu Lukaku i veien for en heading som var på vei mot mål, mens spissmakker Lautaro Martinez traff tverrliggeren. Men det ville seg ikke for Inter, som kjempet febrilsk gjennom noen hektiske sluttminutter.

I Madrid sto Gladbach-spillerne og fulgte avslutningen av den andre kampen på en mobil. De kunne til slutt juble høylytt for avansement.

Sjakhtar skal til Europa League. Inter endte sist og er slått ut.

PS: Martin Ødegaard var ikke med for Real Madrid på grunn av en skade.

Publisert: 09.12.20 kl. 22:55

