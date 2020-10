Kommentar

Haaland er i spiss for «sønner av Norge»

Av Knut Espen Svegaarden

STERK TRO: Med Erling Braut Haaland på laget er det lettere å tro på EM-sluttspill 2021 for Norge, skriver VGs landslagskommentator. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

For første gang på det jeg kan erindre, har Norge en spiller motstanderen virkelig frykter, en som kan avgjøre en fotballkamp på egenhånd. Erling Braut Haaland (20) er mannen som gjør at EM-håpet er bedre enn på 20 år.

Superlativene er nær brukt opp allerede. Utviklingen hans og typen han er, gjør at mye tyder på at «hypen» heller ikke er overdreven. Det er noe med blikket, med roen hans i viktige øyeblikk, respekt, men ikke redsel - uansett motstander.

Og avslutnings-egenskapene hans, hvor treffersikker han er når sjansene kommer, den husker jeg kun hos Ole Gunnar Solskjær av norske spisser. John Carew skapte også frykt hos motstanderne. Men det var mer for den voldsomme fysikken enn for målteften.

Haaland fryktes av begge årsaker: Fysisk sterk nok, hurtig nok - og så er det ubarmhjertigheten (overfor motstanderne) i avslutnings-øyeblikkene.

Med Erling Braut Haaland på laget er det naturlig å tro mer på et norsk sluttspill igjen, for første gang siden EM 2000.

Som avslutter i europeisk toppfotball i dag er det ikke mange som er bedre enn Erling Braut Haaland. Kanskje bare Robert Lewandowski hos Bayern München. Det er rått, det er flott - og det stopper ikke. Erling Braut Haaland bruker all sin energi på å utvikle seg, lytte, lære. Han bruker lite tid på media, på alt som foregår rundt fotballen.

Og akkurat her har han en fordel ved å ha en far som har vært med på dette selv, som visste hva som skulle til for å nå toppen, som kan gi de rette rådene, som kan si de rette tingene.

Det er akkurat her jeg tror skillet går mellom barn som har en tidligere toppspiller til far, kontra en som bare har sett hva som foregår, som har lest seg til informasjon: De som er sønner av tidligere toppspillere har en fordel, fordi det er enklere å lytte til en som, i praksis, har bevist hva som skal til enn en som har manus for å lykkes – i teorien.

Kommer «sønner av Norge» enklere til det enn andre gutter og jenter, fordi de rett og slett har et godt fotball-navn? Kanskje. I starten er det nok en fordel. Du blir lettere sett, snakket om og oppdaget. Du har noen fordeler - i starten.

Samtidig tror jeg også det, i starten, går på hvilken klubb du representerer. Et eksempel: På et kretslagsuttak for gutter født 2002, der min sønn var med, var også Stabæk-stopper Nicolas Pignatel Jenssen med. Da representerte han Helset.

Pignatel Jenssen kom ikke videre fra 2002-samlingen. To år senere, som Stabæk-spiller, var han sett på som et av Europas største midtstopper-talenter.

Ble han ikke sett på grunn av at Helset ikke er en stor klubb?

Umulig å si, men det er interessant. Som med etablerte «navn». Det er utvilsomt en fordel – i starten av karrieren spesielt.

Men et navn er ikke nok. Fakta forteller at i dagens A-landslagstropp er det 27 prosent, seks av 26 spillere, som har en far eller en nær slektning som har spilt på det øverste nivået.

I stor grad er det sønner – og døtre – av 1990-generasjonen som nå dominerer norsk fotball. Åtte av 22 spillere fra Norges VM-tropp i 1994 har sønner som har skapt seg en fotballkarriere: Erik Thorstvedt, Frode Grodås, Alfie Haaland, Stig Inge Bjørnebye, Kjetil Rekdal, Lars Bohinen, Jan Åge Fjørtoft – og Gøran Sørloth.

Det er 33 prosent av VM-troppen, et enormt tall. Fra troppen i 1998 kan du legge til sønnen til Ståle Solbakken og datteren til Egil Østenstad.

Fra dagens landslagstropp har du sønnene til Einar Rossbach, Trond Henriksen, Ørjan Berg, Hans Erik Ødegaard, Alfie Haaland, Gøran Sørloth – og tantebarnet til Tina Svensson.

I norsk og internasjonal fotball i dag, på diverse nivåer, finner du, blant annet, sønnene til Jon Knudsen, Uwe Rösler, Harald Martin Brattbakk, Mike Kjølø, Aasmund Bjørkan og Andreas Evjen.

Det er ikke tilfeldig.

Norsk fotball kan i dag se at «sønner av Norge» hjelper, at vi skal være glade for at fotball-foreldre engasjerer seg, uansett hvilket «navn» de har.

Men at det også, til slutt, kanskje er lettere å lytte til han som en gang spilte i fotball-VM enn han som bare så mesterskapet på TV.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

