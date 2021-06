SNUDDE KAMPEN: Kevin De Bruyne jubler etter Thorgan Hazards 1–1-scoring. Senere ble han matchvinner. Foto: WOLFGANG RATTAY, REUTERS

De Bruyne herjet mot Danmark: − Har ikke følelse i venstre side av ansiktet

Kevin De Bruyne (29) glitret i comebacket, men er fortsatt sterkt preget av bruddskadene han pådro seg i ansiktet i Champions League-finalen mot Chelsea.

Av Per Opsahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er glad jeg kunne spille i dag. Jeg har ikke følelse i venstre side av ansiktet, sa De Bruyne etter kampen ifølge Aftonbladet.

Det var i Champions League-finalen mot Chelsea midtbanegeneralen måtte forlate banen gråtende med brudd i øyehulen og nesen. EM var i fare, men etter en operasjon 5. juni ble det åpnet for at han kunne spille i mesterskapet. De Bruyne gikk glipp av Belgias åpningskamp mot Russland, men var tilbake på benken mot Danmark.

Danmark hadde dominert stort i første omgang, og ledet fortjent 1–0 i en kamp som på vakkert vis hedret Christian Eriksen. som fikk hjertestans i åpningskampen mot Finland.

Belgia-trener Roberto Martínez måtte ta grep for å snu oppgjøret i København, og med De Bruyne på benken var det ikke overraskende at nettopp han ble byttet inn i pausen. Manchester City-stjernen trengte ikke mer enn en omgang til å vise hvorfor han er regnet for å være en av verdens aller beste spillere.

Først gjorde han et herlig forarbeid til Thorgan Hazards utligning. Deretter banket han inn det som ble vinnermålet i Parken.

Belgia er allerede sikret avansement før den siste gruppekampen mot Finland. Det er godt mulig at De Bruyne blir spart igjen da. Det blir nok av tøffe kamper i cupspillet for belgierne, som er regnet for å være en av de aller heteste kandidatene til å ta EM-tittelen.

– Det er en utrivelig følelse, men det viktigste er at jeg kan spille, sa De Bruyne som beskrev mangelen på følelse i ansiktet slik:

– Det er akkurat som når man har vært hos tannlegen. Nervene mine er kraftig påvirket, og det kan ta seks måneder før det blir bra.

Danmark-keeper Kasper Schmeichel hyllet kampens store spiller etter tapet:

– Belgia satte inn en av verdens beste spillere, og selvfølgelig utgjorde han en stor forskjell. Han er overlegent den beste spilleren i England.

PS! Christian Eriksen fulgte kampen på TV fra sykesengen sin like ved Parken i København. Han sendte melding til lagkameratene etter den heroiske kampen mot Belgia.