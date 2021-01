Timo Werner blir taklet av Ruben Dias da Chelsea og Manchester City møttes på Stamford Bridge den 3. januar. Foto: Ian Walton / PA Wire

Chelsea dribler dårligst i Premier League

Chelsea sliter - og en fersk undersøkelse viser at Frank Lampards menn dribler dårligere enn noen andre i Premier League.

Publisert: Nå nettopp

Med kun én seier på sine seks seneste ligamatcher er Chelsea bare nummer ni på tabellen foran denne serierunden.

Hovedstadens blå brukte omtrent 2,5 milliarder kroner på spillerkjøp i sommer (Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Kai Havertz og Edouard Mendy), pluss at Thiago Silva kom gratis fra Paris Saint-Germain, men flere nykommere har slitt med å lykkes.

Tall fra CIES Football Observatory avslører at ingen lag i hele ligaen har dårligere suksess med sine driblinger enn Chelsea.

Mens Aston Villa er best med nesten 70 prosent vellykkede driblinger, har Chelsea-spillerne en uttelling på bare 52.3 prosent på sine driblinger. Det er desidert dårligst. Tottenham er nest dårligst - der er 55.5 prosent av spillernes forsøk på driblinger vellykkede.

Nå skal det sies at vellykkede driblinger ikke nødvendigvis betyr mange poeng. Fulham - som er Chelseas motstander lørdag - er klubben med nest høyest prosent med 66.2 prosent - men er tredje siste plass på tabellen. Manchester United ligger på 59.7 og Liverpool på 59.4 prosent - altså tilnærmet likt.

Fotballobservatoriet har også sett på hvem som prøver på driblinger hyppigst. Her er Fulham nummer én med ett dribleforsøk hver fire minutter og syv sekunder, mens Manchester City er nummer to med dribleforsøk hver fire minutter og 19 sekunder.

Også på denne statistikken er Manchester United og Liverpool så å si like. De ligger som henholdsvis nummer fire og fem på listen over hvilke klubber som hyppigst forsøker seg på driblinger.

På desidert bunnplass, ikke bare i Premier League - men for alle klubber i de fem store ligaene - ligger Burnley. Der går det nesten ni minutter mellom hver gang spillerne prøver seg på en dribling.

På sin pressekonferanse før kampen lørdag snakket Frank Lampard om presset han har på seg:

– Jeg var klar over at når du tar en slik jobb, hvis du er manager i en stor klubb som Chelsea, så må du forstå at presset kommer fort. Og presset er uansett der hele tiden. Så det er helt normalt, jeg har følt dem som spiller i lang tid. Det er en del av jobben min. Og det gjør at jeg fokuserer enda mer på jobben min for å få bedre resultater, for vi vet at det ikke har vært godt nok i de siste kampene, sa Chelsea-sjefen.

PS: De to mest driblekåte klubbene i Europa er franske: Paris St. Germain med et dribleforsøk hvert tre minutter og 58 sekunder og med Lyon på 2. plass med 4.07 min.

