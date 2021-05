TUNGE TAK: Svenskene Adam Andersson (t.v.) og Stefano Vecchia har fått kjenne forskjellen på svensk og norsk fotball. Foto: Fredrik Varfjell

RBK-svensker har fått Norge-sjokk: − Det er de ikke vant med

TRONDHEIM (VG) RBKs nye stjerneving Stefano Vecchia (26) har fått et brutalt møte med den norske fotballstilen.

Publisert: Nå nettopp

Da han stilte til pauseintervju med Eurosport like etter sin første scoring for Rosenborg, var det lite som strålte italiensk popstjerne og Tinder-suksess.

Vecchia sto med stripset øye etter en blodig smell på trening i forrige uke, higet etter pusten og fortalte om hvor sliten han var.

– Jeg var ikke helt med, innrømmer svensk-italieneren til VG, selv om han pirket inn en scoring i Lerkendal-debuten.

– Det har vært et temposjokk på den måten at det er mye frem og tilbake. Ballen går mer mellom lagene og det er mer direkte spill. Det har jeg trengt å tilpasse meg til. Jeg tror vi sakte, men sikkert begynner å tilpasse oss, og at det kommer til å bli bedre og bedre utover i sesongen, sier Vecchia, som også måtte bytte knotter i pausen etter å ha sett ut som Bambi på isen i første omgang.

– Jeg gled altfor mye, sier han etter 5–0-seieren.

– Annerledes

Åge Hareide, som har bred erfaring fra svensk fotball, mener den norske spillestilen har vært et sjokk for både Vecchia og de andre svenske nyervervelsene.

Adam Andersson har startet de to første seriekampene som venstreback etter overgangen fra Häcken, mens Jonathan Augustinsson har trent alternativt siden han kom til klubben.

– Den vekslingen mellom veldig hurtige angrep, hurtige overganger og «rush-fotball», det er de ikke vant med i Sverige. Der er det lavere tempo, de holder i ballen lengre, det er lengre ballvekslinger. Det er annerledes enn det de er vant med, sier Hareide til VG.

– Inn og ut av fysiorommet

Om det er noen som er godt rustet for mye løping frem og tilbake i banen, er det RBKs høyreback Erlend Dahl Reitan. Den hurtige og løpssterke backen mener de nye svenskene har litt å gå på.

– De har vært inn og ut av fysiorommet jevnt og trutt siden de kom. Jeg håper de vender seg til det fort, smiler Reitan og røper at bildene av en utmattet Vecchia i pausen ikke kom som noen overraskelse:

– Vecchia har vært mye sliten i vinter, det har han.