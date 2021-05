Dette betyr et kommersielt samarbeid.

2. MAI: Protestene gjorde at kampen måtte utsettes den 2.mai. Torsdag er det nytt forsøk på å gjennomføre Manchester United-Liverpool. Foto: Barrington Coombs / PA Wire

United frykter nye aksjoner fra fansen

Både politiet og Manchester United ble tatt på senga av demonstrantene da Liverpool-kampen skulle ha vært spilt for halvannen uke siden. Nå frykter klubben igjen aksjoner.

Publisert: Nå nettopp

– Klubben frykter angrep på hotell og buss, skriver Telegraph torsdag.

– Demonstrantene kan prøve å hindre spillerbussen i å nå Old Trafford. Men Manchester United kan komme til å bruke lokkeduer for å lure dem, skriver avisen.

Naturlig nok ønsker ikke Manchester United å uttale seg om hvilke sikkerhetsmessige planer de har.

Den 2. mai måtte kampen utsettes etter omfattende demonstrasjoner mot de amerikanske eierne av Manchester United, Glazer-familien. Mange supportere kom seg også inn på selve banen på Old Trafford.

Dette skal forhindres torsdag med fysiske sperringer og et stort sikkerhetsoppbud.

Men ifølge Telegraph er det supportere som vil prøve å stanse kampen også denne gang. Og etter som området rundt Old Trafford vil være utilgjengelig, kan de komme til å konsentrere seg om hotellet der laget bor og spillerbussens vei fra hotellet til stadion.

STORT SIKKERHETSOPPBUD: Slik var situasjonen da Leicester var på besøk på Old Trafford tirsdag. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Vanligvis møtes spillerne på et hotell kvelden før kamp, men ifølge Telegraph endret de planene til Leicester-kampen tirsdag og bodde hjemme den siste natten.

Telegraph skriver at Manchester United kan komme til å plassere busser utenfor flere hoteller i området - som en avledningsmanøver.

Etter Liverpool-kampen har United en hjemmekamp igjen denne sesongen - mot Fulham den 18. mai. Det er dagen etter at corona-restriksjonene er lettet, og det betyr at det åpnes for 10.000 tilskuere. Da må klubben ha et stort sikkerhetsoppbud på plass.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har forsvart Ole Gunnar Solskjær etter at United-manageren stilte med et «B-lag» mot Leicester tirsdag - og tapte. Resultatene har gått Liverpools vei de siste dagene etter at både Leicester og Chelsea har tapt.

– Det var den lagoppstillingen som jeg forventet, sier Klopp om Solskjærs valg av spillere mot Leicester.

– Jeg visste at han måtte gjøre disse endringene. Med alt det som skjedde og protestene i Manchester som førte til den situasjonen, er det å spille søndag, tirsdag, torsdag en forbrytelse. Det er ikke Ole Gunnar Solskjærs og spillernes skyld.

– Spørsmålet jeg stiller meg selv var: «Hadde jeg gjort det samme?». Ja, du må det. Det er sent i sesongen, United gikk til Europa League-finalen, og det betyr veldig mange kamper. Da er det ikke mulig med søndag, tirsdag, torsdag.

