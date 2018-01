NY SESONG: Ronny Deila forbereder sitt Vålerenga på en ny sesong. Her under et intervju med VG i fjor høst. Foto: Delebekk, Bjørn S.

19-åring kan bli VIFs spissløsning: – Han styrket sjansene sine

Publisert: 16.01.18 08:39

FOTBALL 2018-01-16T07:39:22Z

Nigerianske Peter Michael (19) blir kanskje Vålerengas løsning på spissproblemet fra sist sesong.

I årets første treningskamp fredag bemerket Michael seg med to mål og en assist til Bård Finne i 3–0-seieren over Strømmen.

– Han styrket sjansene sine, men det er fortsatt for tidlig å si. Vi må se han mer. Både som spiller og menneske. Men han er utvilsomt en spennende spiller, sier Ronny Deila , Vålerenga-trener, til VG.

– Det var veldig interessant. Jeg er glad for å spille med laget. Jeg trives veldig her, sa Michael til Vålerengas nettsider .

Sist Eliteserie-sesong ble midtbanespiller Herman Stengel toppscorer for Vålerenga med seks mål. Han har nå dratt til Strømsgodset .

Var i Nigeria

Vålerengas angripere var beskjedne med målsusen i Eliteserien sist sesong:

Simen Juklerød, fem mål,

Ghayas Zahid, solgt til APOEL i sommer , fem mål

Bård Finne, fire mål

Chidera Ejuke, fire mål

Henrik Kjelsrud Johansen, tre mål

Mohammed «Moa» Abdellaoue, som nå har lagt opp , to mål.

Fitim Azemi, null mål

– Vi er først og fremst ute etter kvalitet. Hvilken rolle er selvsagt litt med og teller det også, men kvaliteten er viktigst. Vi har en sterk tropp og reiser 25 stykker ned til La Manga. Til slutt skal vi være 24, så vi er godt dekket, sier Deila.

Peter Michael blir med hovedstadslaget på treningsleiren til La Manga.

– Han gjorde en bra innsats mot Strømmen med to fine mål og en assist i løpet av en omgang. Det var en veldig bra kamp av han, mener Deila, som selv var med å finne prøvespilleren.

– Jeg var i Nigeria med Atta Aneke (agent) og fant spillere vi mener er spennende. Peter har trent med oss siden tirsdag, opplyser treneren.

Deila legger til at Michael tilhører en nigeriansk klubb og må kjøpes eventuelt.

Stor Start-seier

For øvrig var også Stabæk, Sarpsborg og Start var i aksjon av Eliteserie-lagene fredag. Stabæk vant 5–1 over Asker. Jeppe Arctander Moe, Ola Brynhildsen, Franck Boli, Oscar Aga og prøvespilleren Bruno scoret for Stabæk. Bruno har også trent med Vålerenga.

Sarpsborg vant 3–0 mot Moss etter mål av Rashad Muhammed, Anwar Elyounoussi og Amin Askar. Start slo 3. divisjonslaget Donn 11–0. Mikael Ugland (tre), Isac Lidberg (to), Tobias Christensen (to), Espen Børufsen (to), Lasse Sigurdsen og Mathias Madsen fant nettet for nyopprykkede Start.