Alexis Sánchez debuterte med assist mot lille Yeovil

Publisert: 26.01.18 22:48

(Yeovil-Manchester United 0–4) Alexis Sánchez (29) fikk sin debut i Manchester United-drakten da Manchester United vant enkelt i FA-cupen borte mot Yeovil fra nivå fire.

– De ga oss tøff kamp i første omgang, de presset oss og var aggressive på ballen og leggbeskytterne, oppsummerte United-manager Jose Mourinho og la til:

– Alexis var den beste når det kommer til det offensive spillet vårt. Vi var bedre i 2. omgang. Vi fikk mer plass, viste bedre kvalitet og drepte kampen.

Riktignok sang Yeovil-supportere «What a waste of money» i 1. omgang da Sánchez hadde en håpløs pasning ut over sidelinjen.

Tidligere denne uken ble chileneren klar for United etter den mye omtalte overgangen fra Arsenal . FA-cupens fjerde runde var en fin anledning til å spille seg varm i den nye trøya.

Yeovil var friske og gjestene rufsete i 1. omgang, men vertene fikk en skikkelig nedtur da United gikk opp i 1–0 fem minutter før pause.

Nivå fire-laget hadde tilsynelatende full kontroll i eget forsvar. Men Tom James, som inntil da hadde hatt en prikkfri kamp, trodde han skulle klare å skjerme ballen tilbake til keeper. Marcus Rashford så sitt snitt til å stikke imellom og sette inn ledermålet for United.

Innbytterne punkterte kampen

Da en time var spilt økte bortelaget ledelsen, og Sanchez var involvert i sin første scoring for sin nye klubb.

Han fikk en pasning fra Juan Mata, avanserte med ballen og slapp den videre til Ander Herrera som klinket avslutningen lavt i det lengste hjørnet.

Den siste halvtimen ble en lett treningsøkt for Manchester United . Etter 72 minutter kom Jesse Lingard inn for Sanchez. Og det var han som ordnet 3–0 i 89. minutt. Han fikk ta ned et innkast, og satte fart mot målet. Med fire-fem mann rundt seg klarte han likevel å dundre ballen forbi Yeovil-keeper Artur Krysiak.

Tre minutter på overtid kunne en annen innbytter, Romelu Lukaku, sette ballen kontant i nettet fra seks meter etter perfekt innlegg fra Marcos Rojo.

FA-cup, 4. runde:

Sheffield W. – Reading 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Atdhe Nuhiu (29), 2-0 Nuhiu (53), 3-0 George Boyd (61), 3-1 Cameron Dawson (selvmål 87).

14.848 tilskuere.

Yeovil – Manchester U. 0-4 (0-1)

Mål: 0-1 Marcus Rashford (41), 0-2 Ander Herrera (61), 0-3 Jesse Lingard (89), 0-4 Romelu Lukaku (90).

9195 tilskuere.