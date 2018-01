USA-KLAR? Zlatan Ibrahimovic skal ha signert for amerikanske LA Galaxy. Foto: Dave Thompson / TT / NTB Scanpix

Fransk storavis: Zlatan er klar for USA

Publisert: 31.01.18 01:55

FOTBALL 2018-01-31T00:55:04Z

For tre uker siden skal Zlatan Ibrahimovic (36) ha skrevet under for MLS-klubben Los Angeles Galaxy.

Det er den ledende franske sportsavisen L’Equipe som skriver dette i onsdagens utgave, ifølge Twitter-brukeren «Get French Football», som følges av 83.000 mennesker.

Aftonbladet kunne senere på natten fortelle at L’Equipe viser til en kilde «nær den amerikanske klubben», og at artikkelen er skrevet av Arnaud Hermant, som blant annet har gitt ut boken «Ibra – grandeur nature», om svenskens fire år i Paris.

Kontrakten skal ha blitt signert for tre uker siden. Det skal være uklart Ibrahimovic er på vei bort fra Manchester United med en gang, eller om planen er at han reiser til USA til sommeren, når United-kontrakten går ut.

Kjøpet av Alexis Sanchez kan ha fremskyndet en overgang. Den amerikanske sesongen starter i begynnelsen av mars.

Svensken kunne trolig ha havnet i LA Galaxy allerede i fjor sommer, hvis det ikke hadde vært for kneskaden han pådro seg mot Anderlecht i Europa League-kvartfinalen 20. april. I de siste ukene og dagene har det vært masse spekulasjoner rundt samme klubb. ESPN har meldt at det nærmer seg en overgang, og United-manager José Mourinho uttalte seg litt spesielt på sin siste pressekonferanse.

Der sa han at klubben ikke har noen planer om å «gjøre livet vanskelig» for Zlatan . – Om det er sant at han ønsker en fremtid i en annen klubb, er vi her for å hjelpe, sa Mourinho.

Manchester United-spissen har slitt med å komme tilbake etter kneskaden. Han har bare vært på banen i fem Premier League-kamper denne sesongen, til sammen i 102 minutter.

Han har også spilt et kvarter i Champions League, pluss 69 minutter mot Bristol City i ligacupen, der han scoret målet da United tapte 1–2. Han har ikke spilt siden han fikk én omgang mot Burnley 2. juledag.

Los Angeles Galaxy var dårligst av alle 22 Major League Soccer-klubber i forrige sesong.

PS ! Magnus Wolff Eikrem har skrevet under for Seattle Sounders.