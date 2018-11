Molde i ferd med å snyte Brann for sølvplassen: – Sølv er gull verdt i år

FOTBALL 2018-11-11T18:48:35Z

(Molde – Haugesund 2–0) Leke James’ første scoring for sesongen og en suser fra Kristoffer Haugen gjør at Molde er oppe på sølvplass. Ole Gunnar Solskjær sender nok en takk til Kristiansund-trener Christian Michelsen.

Publisert: 11.11.18 19:48 Oppdatert: 11.11.18 20:55

Molde gjorde jobben selv i «kampen om 3.-plassen» mot Haugesund. I tillegg fikk de hjelp fra Eliteseriens andre Møre og Romsdal-klubb, Kristiansund, som slo Brann 3–1 på hjemmebane .

Nå ligger alt til rette for sølvfest i Rosenes By, mens det allerede feires for gull i Trondheim, ettersom Rosenborg slo Start og dermed sikret seriegullet .

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær var naturligvis strålende fornøyd med tingenes tilstand etter at hans gutter gjorde jobben, og at Kristiansund ga dem en hjelpende hånd :

– Det visste vi kom til å skje. Det var vi aldri i tvil om, sa han, med et lurt smil om munnen.

– Sølv er gull verdt i år, la han til.

Drømmestart

Kampen var ikke engang to minutter gammel da Leke James satte inn kampens første scoring. Et langt innkast fra Christoffer Remmer endte hos James som tok ned ballen, vendte opp og hamret ballen inn mellom beina på Per – Kristian Bråtveit.

Molde måtte klare seg uten toppscorer Erling Braut Haaland i denne kampen, og i pausen sa Haaland følgende om å gå glipp av et farvel med Molde-fansen:

– Det er selvfølgelig vemodig å ikke få spille den siste kampen her på Aker Stadion. Jeg har lært utrolig mye her, og tar med meg ufattelig mye videre, sa han, og la til at han gledet seg til å komme i gang i Østerrike.

Haaland er som kjent klar for RB Salzburg , og slutter seg til dem 1. januar. Han ble takket av med blomster og applaus fra Molde-fansen etter første omgang.

Men tilbake til kampen på Aker Stadion.

Haugen-suser

For i Haalands skadefravær var det andre som tok tak. Og Molde var ikke ferdige, selv om gjestene hadde de største mulighetene. David Akintola brente en kjempesjanse da han satte ballen over foran et mer eller mindre åpent mål, og samme mann hadde en heading som smalt i tverrliggeren.

Men da Haugesund misbrukte sine muligheter, tok Molde vare på sine.

I andre omgang fikk Kristoffer Haugen ballen ute til venstre. Molde hadde spillere i boksen, og Haugen så ut til å gjøre seg klar for å slå innlegg. Isteden, laddet han sleggen og banket til. Skuddet var godt, skrudde seg vekk fra Bråtveit og lå som klistret i det lengste hjørne.

– Vi har to 100-prosentsjanser, og når man ikke setter de borte mot laget man skal over på tabellen blir det tungt. Vi har gjort en god sesong. Vi skal være stolte over det vi har gjort, selv om vi får 4.-plassen, sier Per-Kristian Bråtveit etter kampen i et intervju med Eurosport.

Luften gikk litt ut av Haugesund etter Moldes andre scoring, og derfra og inn var det bare en transportetappe for hjemmelaget, som til slutt vant 2–0.

– De vinner fullt fortjent, oppsummerer Eirik Horneland overfor Eurosport.

Dermed er Molde ett poeng foran Brann idet én kamp gjenstår av årets sesong i Eliteserien. For Solskjær & co. venter Sandefjord på bortebane, mens Brann tar imot Odd til den siste og avgjørende kampen.

Haugesund er på sin side sikret 4.-plass uansett – og kampen hjemme mot Start har ingen betydning for vestlendingenes tabellposisjon.

Saken oppdateres.