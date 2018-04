TUNGT TAP: Sporting-spillerne, her ved Rodrigo Battaglia, gikk på et sviende 2–0-tap mot Atletico Madrid forrige uke. Foto: Gabriel Bouys, AFP

Full krig i Sporting: Presidenten truet med å suspendere 19 spillere

Publisert: 08.04.18 12:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-08T10:11:42Z

Etter offentlig utskjelling og en forrykende ordkrig truet Sporting Lisboas president Bruno de Carvalho med å utestenge ikke mindre enn 19 av klubbens spillere.

Sporting risikerte dermed å måtte stille et B-lag i dagens seriekamp mot Pacos Ferreira, men etter et krisemøte i klubben ble det likevel gjort klart at trener Jorge Jesus kan velge fritt blant spillerne når han tar ut laget i dag.

Men forholdet til klubbpresident Carvalho er neppe det beste. Etter at Sporting tapte 2–0 mot Atletico Madrid i Europa League forrige uke, kokte det over for den øverste sjefen.

For å få utløp for frustrasjonen tok Carvalho til Facebook , hvor han i et langt innlegg skjelte ut spillerne.

Hang ut enkeltspillere

Ifølge ESPN, som har oversatt teksten, skrev Carvalho blant annet følgende:

«Våre 11 menn burde ha doblet innsatsen og spilt som 22. (Sebastian) Coates og (Jeremy) Mathieu greide det som Atletico-spillerne ikke klarte å gjøre på egen hånd. I stedet for å framstå som 22 spillere, framsto vi som ni».

Carvalho fortsatte med å kritisere den unge portugiseren Gelson Martins for å ikke ha satt en stor sjanse, og mente både Fabio Coentrao og Bas Dost pådro seg gult kort med vilje for å bli suspendert og dermed slippe å spille returoppgjøret.

Dagen etter at det lange innlegget hadde blitt gjort kjent for offentligheten, gikk det rykter om at spillerne hadde nektet å møte på trening. Det var angivelig bare spekulasjoner - men senere samme dag ble det publisert en Instagram-post på keeper Rui Patricios profil , hvor spillerne slo tilbake mot klubbpresidenten.

Der sto det blant annet følgende:

«På vegne av Sporting-laget vil vi få uttrykke vår avsky for presidentens offentlige uttalelser etter gårsdagens kamp, en kamp hvor vi ikke oppnådde det resultatet vi hadde ønsket. (...) Han som er ment å skulle være vår leder, retter pekefingeren mot spilleres prestasjoner i offentlighet, selv om en gruppe styres av dens samlede innsats».

Bak innlegget sto alle Sportings viktiste spillere, deriblant kapteinsteamet.

Krig og forsoning

Men tilsvaret fra spillerne fungerte bare som enda mer bensin på Carvalho-bålet. Nok en gang tok klubbpresidenten til Facebook - denne gangen ga han klar beskjed:

«Alle spillerne som sto bak innlegget er suspendert med umiddelbar virkning, og vil få straff. Disse bortskjemte ungene tror de vil nå langt, men min tid og tålmodighet med disse, som tror de står over klubben og all kritikk, er brukt opp».

Dette innlegget ble senere slettet.

Da sirkus Sporting begynte å sirkulere i media, ble det hevdet at klubben kom til å måtte stille med B-laget i kampen mot Pacos Ferriera. Men i tiden fram mot kampen har tydeligvis klubben tatt grep, og ifølge ESPN har både Carvalho, trener Jorge Jesus og spillerne satt seg ned og pratet sammen.

Etter møtet skal Jesus ganske enkelt ha slått fast:

– Det er ingen suspensjoner.

PS! Sporting ligger på fjerdeplass i Portugal, ni poeng bak ledende Benfica med én kamp mindre spilt. Til uken venter returoppgjøret mot Atletico hjemme i Lisboa.

Denne artikkelen handler om Europa League

Internasjonal fotball