Nådeløs Messi-kritikk etter ydmykelsen i Roma: – Han var et spøkelse

Publisert: 11.04.18 09:11

Barcelona-stjernen Lionel Messi (30) får gjennomgå dagen etter Romas eventyrlige triumf.

«Messi var uvanlig anonym. Man forventer så mye mer av ham på kvelder som dette. Han var på banen - men gjorde ikke mer enn å se på tiden gå. Han møtte rett og slett ikke opp, og det på et tidspunkt hvor Barcelona trengte ham som mest.»

Det skriver den spanske avisen AS etter Barcelonas marerittkveld i Roma.

«Et spøkelse»

Barcelona vet alt om snuoperasjoner etter sin episke opptreden mot PSG , og tirsdag kveld fikk de selv kjenne på kroppen hvordan det føles. Barcelona hadde en 4–1-ledelse fra den første kampen , men i returoppgjøret fikk de juling av Roma , som tok seg videre på bortemål med 3–0-seier på Stadio Olimpico.

Etter fiaskoen, er det Lionel Messi som må ta en del av støyten for Barcelonas sjokkexit.

Italienske Corriere dello Sport omtaler argentineren som et spøkelse, mens Corriere dello Sera sammenligner Barcelona med Serie A-klubben Crotone, som for øvrig ligger på nedrykksplass i den italienske serien.

«Romas mesterverk var ikke bare et mirakel – det var mer. Lionel Messi og Luis Suárez ble redusert til to små spisser, og Barcelona ble gjort om til Crotone (med all respekt)», skriver de.

De spanske mediene langer også ut mot Messi – men også mot Valverde.

– Så bare at tiden gikk

Sport : «Barcelona kollapset idet som bare kan kalles en katastrofe av en kamp. Ernesto Valverde visste aldri hvordan han skulle stoppe sin langt mer aggressive og intense motstander.»

Mundo Deportivo : «Barcelona var ugjenkjennelige. Svake i forsvar, upresise på midtbanen og håpløse i angrep.»

Den Barcelona-baserte avisen omtaler Messi som «avskrudd», og sier det var en trist bekreftelse på at hvis det ikke er noen Messi, er det ingen Barca.

Heller ikke Marca var særlig nådige med Barca-stjernen:

«Det blir en vanskelig kveld å glemme for Messi. Han har hatt en fantastisk sesong, men var fullstendig borte i Roma. Og det er ingen tilfeldighet at Barcelona ryker når han ikke er involvert.», skriver de.

ESPN gir argentineren en firer på børsen:

«Han er vanligvis den som får Barca til å tikke, men denne gangen var han irrelevant. Han var usynlig.»

Fredag trekkes semifinalene. Roma og Liverpool er allerede klare, mens vi onsdag kveld får svar på hvem som tar seg videre av Real Madrid, Juventus, Bayern München og Sevilla.