Et lag vi kan stole på ...?

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 26.03.18 20:57

(Albania-Norge 0–1) Fortsetter det norske landslaget med spill som mot Australia og Albania, da tror jeg vi kan vi glede oss til et sluttspill igjen om noen år.

Det er ikke vanskelig å være positiv etter disse to landskampene. Og jeg tenker ikke på resultatene spesielt (selv om 4–1 hjemme Australia og 1–0 borte Albania er sterkt). Mer på hvordan Lars Lagerbäck har fått det norske landslaget til å fremstå.

* Fysisk mye mer robuste.

* Slipper til langt færre sjanser. Fire i snitt før disse to kampene, halvert mot Australia og Albania.

* Mer konsentrerte. Altså mer til «stede» over hele banen.

* Større arbeidskapasitet. De fleste spillerne løper rett og slett mer - som er en forutsetning for å lykkes i dagens fysiske fotball.

* Effektiviteten har vært bedre. Scoret på en av tre sjanser mot Australia og Albania, mens det var en av fem i kampene før dette.

* Kombinasjonene sitter. Det ser ut som det har hjulpet med angreps-trening den siste uka ...

* Vant den første «ordentlige»bortekampen under Lars Lagerbäck på det femte forsøket.

I tillegg kommer vi ikke utenom enkeltspillere:

* Kristoffer Ajar har fått bevist at han er en klok, sterk og god midtstopper, en fremtidig leder som det går an å bygge et forsvar rundt.

* Lagerbäck har fortsatt tid til å finne makkeren til Ajer. I øyeblikket synes jeg Tore Reginiussen ser best ut. Men det er mer enn fem måneder til alvoret starter med Nations League mot Kypros på Ullevaal.

* Birger Meling - solid, smart, teknisk meget god venstrebent back. Jeg tipper han er den neste eksporten fra Norge.

* Markus Henriksen har vist at han er en spiller å satse på. To meget gode kamper denne uken. Er tøff, god til å jage, stor løpskapasitet.

* Martin Ødegaard - har tatt steg defensivt, noe som er viktig at Lagerbäck ser. Derfor kan han også brukes i bortekamper mot gode lag.

* Moi Elyounoussi - ikke like god mot Albania, men viste også i perioder at han holder svært høy klasse.

* Bjørn Maars Johnsen - ikke verdensklasse, men viser igjen at han skaper mye ved tilstedeværelsen sin.

* Ola Kamara - med tre scoringer er det ingen tvil om at han er å regne med fremover.

I det hele tatt fikk Lars Lagerbäck mange svar i disse to kampene. Han fikk rett og slett de svarene han var nødt til å få, for avslutningen på 2017 var skremmende svak. Nå kan han se litt lysere på livet, selv om det fortsatt er ting han ikke rår over:

Først er det lenge til neste treningskamper (Panama og Island i juni), deretter er det tre måneder til alvoret starter, med Kypros på Ullevaal. Og mye kan ha skjedd på den tiden.

Men det viktigste er, og det tror jeg med sikkerhet, at det tok ni kamper før spillerne helt skjønte hva svenske Lars Lagerbäck forlanger av dem.

Det har landslagsspillerne forstått nå.

