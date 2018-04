Nainggolans med nytt spenstig utspill: Derfor vil han ikke spille for de beste klubbene

Roma er ingen lettvekter, men hovedstadklubben er ikke blant de aller største favorittene når de store titlene skal deles ut. Det lever Radja Nainggolan fint med.

– Jeg har aldri vunnet noe, men de som kjenner meg, vet at jeg alltid har spilt for å vinne. Noen ganger foretrekker jeg ikke å ta korteste vei til mål.

Det sier Romas karismatiske midtbanespiller Radja Nainggolan. Den 29 år gamle belgieren har spilt for den italienske hovedstadsklubben siden 2013, men har vært ryktet bort en rekke ganger.

Han har imidlertid intet ønske om å spille for et av de aller beste klubbene.

– Det ville vært for lett å gå til et vinnerlag og vinne. For meg er det bedre å være ledestjernen på et lag som er underdog og vinne med dem, sier Nainggolan ifølge Football Italia , og fortsetter:

– Det er også grunnen til at jeg valgte Roma. Det er en tradisjonsrik klubb, og en klubb som Roma fortjener å vinne noe viktig.

Klubben vant sist et stort trofé da de gikk til topps i den italienske cupen i 2008. Forrige Serie A-tittel, den siste av totalt tre, skjedde i 2000/01-sesongen. Laget har aldri vunnet Champions League , og det skjer trolig ikke denne gang heller. Før tirsdagens avgjørende oppgjør mot Barcelona må Nainggolan & Co. snu 1–4-tapet fra Camp Nou .

– Sjansen for å gå videre? Jeg vet ikke, men vi hadde sjanser til å score flere mål i det første oppgjøret, sier Nainggolan.

