DRAMATISKE TIDER: Caroline Graham Hansen (til venstre), Martin Sjögren og det norske landslaget kjemper for en VM-plass neste sommer. I bakgrunnen ligger Ada Hegerbergs konflikt med landslagsledelsen som en mørk skygge. Foto: GETTY IMAGES

Et drama i fem akter for kvinnelandslaget

kommentar

Publisert: 09.04.18 20:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-09T18:40:33Z

Fem måneder. Fem kamper. Det er vanskelig å overdrive betydningen av det kvinnelandslaget i fotball nå skal gjennom.

Det starter på en dårlig gressmatte i Portadown tirsdag kveld, borte mot Nord-Irland, der det må bli tre poeng. VM-kvalifiseringen fortsetter med et dobbeltmøte med mye skumlere Irland i juni, der det bør bli seks poeng og det avsluttes mot Slovakia og Nederland i månedsskiftet august/september.

Fakta VM-kvalifiseringen: Nederland og Irland har begge 10 poeng etter fire kamper, Norge har seks poeng etter tre. Gjenstående: Nord-Irland (10/4, b), Irland (8/6, b), Irland (12/6, h), Slovakia (31/8, b), Nederland (4/9, h).

Utfallet vil definere de neste to-tre årene, både for spillere og landslagssjefen:

Det står om en plass i Frankrike-VM i 2019. Norge har vært med i samtlige offisielle VM (7) og EM (9), men nå er kvalifiseringen tøffere enn noen gang. Bare gruppevinneren går videre, Norge skal helst velte europamester Nederland og fremadstormende Irland, selv om det ligger et ørlite håp i at fire av syv gruppetoere skal kjempe om én gjenværende VM-plass.

Norge har vært med i samtlige offisielle VM (7) og EM (9), men nå er kvalifiseringen tøffere enn noen gang. Bare gruppevinneren går videre, Norge skal helst velte europamester Nederland og fremadstormende Irland, selv om det ligger et ørlite håp i at fire av syv gruppetoere skal kjempe om én gjenværende VM-plass. Det står om muligheten for OL-deltagelse i 2020. Gullet i Sydney for 18 år siden er et av norsk fotballs stolteste øyeblikk, men deretter har Norge bare vært med i De olympiske leker én gang (kvartfinale i 2008). Dersom det ikke blir VM i Frankrike, ryker også det tredje OL’et på rad. Da får ikke Norge muligheten til å slåss om en av tre europeiske plassene.

Gullet i Sydney for 18 år siden er et av norsk fotballs stolteste øyeblikk, men deretter har Norge bare vært med i De olympiske leker én gang (kvartfinale i 2008). Dersom det ikke blir VM i Frankrike, ryker også det tredje OL’et på rad. Da får ikke Norge muligheten til å slåss om en av tre europeiske plassene. Det står om landslagssjef Martin Sjögrens fremtid. Optimismen var stor etter svenskens første halvår i jobben, men etter EM-marerittet i Nederland var det bare fortvilelse og etterpå forsvant den største stjernen. Dersom det hverken blir VM eller OL, spørs det om det er mulig for Martin Sjögren å fortsette.

Men det er optimisme i laget, og fjorårshøsten var ganske positiv. Bare en misbrukt straffe og et billig baklengsmål på overtid i Nederland, spolerte en meget sterk kvalikstart. Samholdet er sterkt, dessuten er sentrale norske spillere i flytsonen:

Wolfsburgs Caroline Graham Hansen og Chelseas Maren Mjelde og Maria Thorisdottir er alle i semifinalen i Champions League, dessuten har LSKs Guro Reiten startet enda bedre enn hun slapp i fjor. Trolig er det bare et tidsspørsmål før Reiten også plukkes opp av en større klubb.

Men så er det altså den største norske stjernen av dem alle. Ada Hegerberg er som et «spøkelse» for NFF og landslaget . Hun er også i Champions League-semifinalen, hun er dessuten turneringens suverene toppscorer, men Hegerberg vil ikke spille for Norge. Det er den vanskeligste situasjonen Fotballforbundet har vært oppe i på sine 116 år, og lite tyder på at knuten er i ferd med å bli løst opp.

Dersom ikke Ada Hegerberg blir med i kvalifiseringen i det hele tatt, og det ikke blir noe VM, venter enda hardere kritikk mot NFF for at det ikke er ordnet opp i konflikten. Samtidig uttrykker altså spillerne krystallklar støtte til landslagssjef Martin Sjögren. Man kan selvsagt si at de ikke kan si noe annet, dersom de har lyst til å være med, men støtten fremstår oppriktig, og stemningen i leiren virker oppriktig god.

Men uten VM-plass neste sommer, spørs det om verbal støtte og god stemning hjelper lenger.

PS ! Storesøster Andrine Hegerberg uttalte seg kritisk om landslagsledelsen da hun gikk fra Birmingham til PSG i slutten av januar. Hun følte seg oversett etter EM, men har ikke greid å få en fast plass i det franske storlaget og er fremdeles ikke i troppen.

Den siste kampen i kvalifiseringen, mellom Norge og Nederland, kan bli helt avgjørende. Den spilles på Vålerengas nye hjemmebane. Over 30.000 mennesker så Nederland slå Nord-Irland 7–0 i Eindhoven sist fredag.