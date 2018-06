KLYNGEJUBEL: De engelske spillerne feirer 2–1-scoringen på overtid. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Hollywood bør følge med på England

Publisert: 19.06.18 00:17 Oppdatert: 19.06.18 00:34

(Tunisia - England 1–2) England vinner ikke VM, men skulle det skje bør Hollywood være klar.



Her er de fleste ingrediensene i mirakelboka: 52 års lengsel, 22 år gammel fortvilelse, 21 måneder gammel skandale, et ferskt lag ingen tror på, ny sjarm, nytt samhold og den store helten.

«Supporting football since 1863» heter det stolt i Football Associations lokaler i 4. etasje på Wembley, men det renner ikke over av pokaler der inne. 1966-bildene av kaptein Bobby Moore med Jules Rimét-trofeet dominerer voldsomt på veggen. Englands eneste tittel.

De har tenkt på VM-gull mange ganger etterpå, og potensialet var der for Keegan-, Lineker-, Gerrard- og Scholes-generasjonene, men alltid var det noe som gikk galt.

I år tenker de færreste på gull, men tvil ikke på at Harry Kane og hans glødende medspillere tror at alle lag kan slås. Det er 11 kamper siden det forrige tapet, og 2–1-dramaet mot Tunisia endte som en perfekt VM-start. Nå skal mye gå galt for at det ikke blir 8-delsfinale.

Engelskmennene imponerte i perioder, og svermet rundt motstandere som insektene i Volgograd i begynnelsen. England hadde allerede hatt et par friske sjanser da John Stones headet, Mouez Hassen reddet og Harry Kane igjen viste at hans instinkter foran mål er blant de sterkeste i verden.

Spillerne feiret som om det var Norway Cup, og det er litt «juniordrag» over dette laget: 25 og et halvt år og 22,5 landskamper var snittet hos de 11 som startet.

Like sterke scoringsinstinkter har ikke Jesse Lingard. Han misbrukte flere store sjanser, og isteden holdt det på å gå helt galt for England da den nest eldste i flokken, Kyle Walker (28), klønete løftet armen, ga Ben Youssef sjansen til å falle og dommeren «sjansen» til å dømme straffe. Tunisia fikk 1–1 i gave.

Jeg synes Walker gjør for lite til at det skal blåses straffe, men nok til at det er riktig at ikke videodommeren bryter inn.

England ropte også på straffe to ganger, begge etter at Harry Kane gikk overende ved dødballer. VAR og hoveddommer lot dem passere, og kanskje forsterkes det litt i reprisene vi får servert. Videodommerne har flere bilder.

Dommerens skjønnsavgjørelse ble stående igjen, og det føles greit. VAR er ikke et perfekt system som skal overprøve alt som ser feil ut.

Uansett ble det ikke avgjørende, for han dukket altså opp på overtid også, den engelske kapteinen. Harry Kane har 84 ligamål på 105 kamper i de tre siste Tottenham-sesongene, og da John Stones vant i luften etter en corner igjen plasserte han seg smartere enn alle andre nok en gang.

Landslagssjef Gareth Southgate jublet, klemte spillerne og Kane fikk en ekstra varm omfavnelse. Fremdeles huskes Southgate best for sin elendige straffe i EM-semifinalen i 1996. Da tuslet 25-åringen fortvilet tilbake til midtsirkelen og forklarte gråtende at han hadde sviktet hele nasjonen.

Men da Sam Allardyce fikk sparken som landslagssjef etter 67 dager, kom Southgate gående tilbake med rak rygg. Han er blitt 47 år, og fremstår som en voksen og klok leder som har greid å skape en sterk enhet av «nye England».

Southgate vil få en av hovedrollene i filmen som ikke blir noe av. Men det går jo an å tenke tanken.