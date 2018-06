Matland senket Strømmen med frisparkperle – fikk gult kort for VAR-feiring

VG / NTB

Publisert: 17.06.18 20:54 Oppdatert: 17.06.18 21:38

FOTBALL 2018-06-17T18:54:14Z

Jo Nymo Matland (31) feiret sin scoring mot Strømmen med å vise videodømming-tegnet mot assistentdommeren. Da ble Tromsdalen-spilleren belønnet med gult kort.

– Det var et dårlig forsøk på god humor, som dommerne mente var «sjikanering av assistentdommer», sa Matland til Eurosport Norge i pausen på oppgjøret mot Strømmen.

Da hadde 31-åringen akkurat sendt Tromsdalen i føringen på Strømmen Stadion med en perlescoring på frispark. Matland feiret scoringen med å vise videodømmingtegnet (VAR) mot assistentdommeren.

– Det er jo litt sånn i tiden, men dommeren var tydeligvis ikke enig, sa Matland.

Før Matlands 1–0-scoring, hadde gjestene allerede satt en ball i målet, men dommeren godkjente ikke scoringen. Det skal ha vært bakgrunnen for Matlands VAR-feiring.

Tromsdalen vant til slutt oppgjøret etter to nye scoringer av Vegar Lysvoll og Anders Karlsen, mens Anders Dieserud scoret Strømmens mål.

Tettrioen vant

Sogndal og Mjøndalen klarte ikke å ta innpå Aalesund i toppen av 1. divisjon. Alle tre lagene vant sine kamper i den 13. serierunden.

Alle tre vant borte, Aalesund med 2-1 over Sandnes Ulf , Sogndal med 3-1 over HamKam og Mjøndalen med 4-0 over Levanger.

Aalesund kom under mot Sandnes Ulf da Niels Vorthoren fikk pirket ballen i mål like etter pause, men etter 66 minutter utlignet AaFK. Kaj Ramsteijn headet inn et frispark fra Fredrik Carlsen. Sonni Nattestad ble matchvinner for tangotrøyene ved å banke inn 2-1-scoringen.

Hjemmelagets målvakt Arnold Origi fikk rødt kort på overtid.

Serietoer Sogndal var best i 2. omgang mot HamKam på Briskeby. Det var Hamar-lagets annet tap på rad. Kevin Knappens gutter fikk en flott start på kampen og var i føringen etter snaue seks minutter. Ballen havnet som nedfallsfrukt etter et langt innkast, og Kristian Onsrud banket den i mål ved bakre stolpe.

På overtid i 1 omgang banket Joachim Soltvedt inn utligningen til 1-1 på et frispark fra skrå vinkel. Det var nok ikke ment som skudd, men kollega Sigurd Haugen forstyrrer HamKam-keeper Lukasz Jarosinski nok til at han ikke fikk avverget.

Wæhler sto fram

Avgjørelsen falt etter hvilen. Kjetil Wæhler ordnet 2-1 da han var framme på et retur etter et frispark. Ulrik Flo fastsatte resultatet til 3-1 ett minutt før ordinær tid var omme.

– Jeg unner Ulrik den scoringen som drepte kampen. Vi viste at vi har god moral i laget, og Kjetil gikk fram og viste brystkassen, sa Sogndal-trener Eirik Bakke etter lagets femte strake seier.

Mjøndalen tok en sterk seier over Levanger borte og er nummer tre med like mange poeng som Sogndal, fire bak Aalesund. William Sælid Sell og Mahmoud Eid scoret for bruntrøyene før pause, Quint Jansen og Mads Gundersen etter.

Seks borteseirer

Ull/Kisa slo til med 5-1 borte mot Åsane og inntok fjerdeplassen. Fem spillere scoret hvert sitt mål for Vegard Skogheims menn, og Erik Huseklepps straffespark ble bare et trøstemål for vertene.

Kongsvinger med ny trener i Mark Dempsey slo til med 2-1 borte mot Notodden og klatret til øvre halvdel. Adem Güven ble matchvinner med 2-1-scoringen like før pause.

Tromsdalen tok dagens sjette borteseier på de sju kampene da Strømmen ble slått 3-1.

Bunnlaget Florø tok en etterlengtet seier hjemme mot Jerv og overlot tabellbunnen til Strømmen. Halvor Solheim-Olsen, Erik Eikeng og Alioune Ndour scoret målene som sørget for søndagens eneste hjemmeseier i 1. divisjon.