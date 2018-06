DET ER ET YNDIGT STED: Åge Hareide, her ved sideinjen, ledet Danmarks siste trening på Luzjniki stadion i Moskva i går. Innfelt i himmel på bildet ser vi lokalene til gamlejobben Aukra næringsforum. Foto: Bjørn S. Delebekk / Arnt Sommerlund

Karrieslutt og sivil jobb endte i VM for Hareide: – Glad jeg ikke sluttet

Publisert: 26.06.18 08:30 Oppdatert: 26.06.18 09:07

MOSKVA (VG) Kontoret til Åge Hareide (64) i ettermiddag er VMs største stadion - fem år etter at han hadde bestemt seg for å arbeide i vanlig i jobb fremfor fotballen resten av yrkeslivet.

– Jeg er glad jeg ikke sluttet, sier Danmarks landslagssjef til VG og smiler.

Han sitter på podiet i pressekonferanserommet i Russlands største by, på VMs største stadion – og skuer ut over verdenspressen, med keeper Kasper Schmeichel ved sin side:

Men dette skulle egentlig ikke ha skjedd. 6. mai 2013 kom nyheten om at den tidligere norske landslagssjefen skiftet bransje . Som en av 15 søkere ble han valgt til jobben som daglig leder i Aukra næringsforum . Her skulle han fremme samarbeid mellom medlemsbedriftene, kommunen og næringslivet for øvrig i Møre og Romsdal-kommunen.

– Jeg ser fram til å begynne å jobbe i Aukra. Jeg skal fortsette å bo i Molde, men fotballen er definitivt lagt på hylla, sa trenerveteranen til Romsdals Budstikke.

Etter tunge sesonger med Viking, og et gjesteopphold i Helsingborg, virket Hareide å ha gjort sitt. Da han gjestet VGTV samme sommer, sa han at ingen jobber kunne endre det synet.

Senere kom det frem at det også lå familiære årsaker bak. I TV 2s VM-studio fortalte sønnen Bendik Hareide i forrige uke om epilepsisykdommen til den nyfødte datteren, og familiens behov for å stå sammen.

– Det var utrolig viktig for oss at han var der da. I februar 2013 fikk vi beskjed om at det var snakk om liv og død, og det preget oss veldig, fortalte sønnen, som er kjent med at VG omtaler sykdommen i denne saken.

Med nye medisiner kom situasjonen heldigvis mer under kontroll. Og under den norske cupfinalen samme høst, kjente Hareide at lysten begynte å melde seg. Etter at det svenske storlaget Malmö tok kontakt, inviterte han sønnen på lunsj, hvor han fikk tommelen opp for å ta jobben. Så ringte han arbeidsgiveren.

– Han tok full dansefart fra start her, og gjorde det bra. Men vi hadde en god prat, og man kunne bare føle at dette var noe han virkelig ville. Da tenkte jeg at det bare var å si «yes». Å se at han fem år senere står foran sin viktigste kamp, er bare kjempemessig, sier styreleder i Aukra næringsforum, Ivar Helge Vollen.

To Champions League-deltakelser, Danmark kvalifisert for VM og nå en rekke på 17 ubeseirede kamper senere, vurderer Hareide eventyret slik til VG:

– Når man får lov til å trene Danmark, er det en fantastisk fornøyelse. Det er en disiplinert og god spillergruppe – faktisk den beste gruppen jeg har jobbet med noen gang. Det er det alle trenere ønsker seg. Og det er en helt spesiell følelse å være her i VM.

Forutsetningene er klare: Med seier mot Frankrike er Danmark gruppevinner. Med uavgjort er laget nummer to. Og selv med tap, hvis Peru tar poeng fra Australia i den samtidige kampen, er Hareides gjeng klar for 8-delsfinale.

Og da kan danskene juble som her etter 1–0-seieren i første VM-kamp: