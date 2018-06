FELLES JUBEL: Stanislav Tsjertsjesov og Artjom Dzjuba har begge måttet tåle mye kritikk. Men her jubler de sammen etter at Dzjuba – som innbytter – har satt inn 3–0. Foto: Bjørn S. Delebekk

Russland-treneren avbrøt pressekonferansen for å snakke med Putin

Publisert: 14.06.18 21:06 Oppdatert: 14.06.18 21:40

MOSKVA (VG) (Russland – Saudi-Arabia 5-0) Landslagstrener Stanislav Tsjertsjesov tittet forundret på telefonen sin, så reiste han seg smilende – og lot hele verdenspressen sitte overrasket tilbake.

– Det var statsoverhodet, fortalte han da han kom tilbake til pressekonferansen bak Luzjniki stadions enorme murer.

Telefonen kom altså fra president Vladimir Putin personlig. Han er ingen stor fotballfan normalt sett, men var selvfølgelig på plass da hans gutter vant 5–0 over Saudi-Arabia i VMs åpningskamp.

– Putin gratulerte og ba meg hilse spillerne, fortalte Tsjertsjesov videre.

Stanislav Tsjertsjesov har vært Russlands mest utskjelte mann de siste ukene. Helt frem til denne uken har det vært folk som mener at han burde byttes ut – selv om det var rett før VM.

Kanskje ikke så rart: Landslaget sto med syv kamper på rad uten seier før VM-åpningen.

På lagets pressekonferanse så sent som tirsdag reagerte Artjom Dzjuba, som kom inn og laget 3–0, på all negativiteten og kritikken i russiske medier, særlig TV.

I en følelsesladet enetale raste han journalistene som sto rundt ham på treningsanlegget utenfor Moskva.

– Dere er som våre fiender, avsluttet spissen.

Etter VM-åpningen torsdag, sa samme Dzjuba:

– Nå må vi bare glede oss i hele Russland. Vi håpet og trodde at vi kunne vinne, men å vinne så vakkert ...

Tsjertsjesov har hele tiden beholdt roen. Selv på pressekonferansen dagen før dagen var han tilsynelatende svært avslappet.

Torsdag kveld, etter storseieren mot Saudi-Arabia, tok han ikke av:

– Og det er jeg heller ikke redd for at spillerne skal gjøre, sa Stanislav Tsjertsjesov, som var en sikker sisteskanse i Spartak Moskva på 1990-tallet.

– Jeg sa allerede dagen før at ingen fotballag har blitt slått med ord. Nå viste vi at vi vil være verdige verter ved dette verdensmesterskapet, fortsatte han.

Tsjertsjesov briljerte også på arabisk da en samlet verdenspresse ville vite hvordan i all verden han følte det nå – etter den ramsalte kritikken som har haglet mot ham i flere måneder.

– Det er takket være gutta. De gjennomførte det vi hadde planlagt, sa en smørblid russisk landslagssjef.

I studio hos den russiske sportskanalen Matj TV, som har VM-rettighetene, tullet han med programleder Dmitrij Zanin, som de russiske spillerne mener har vært mest negativ alle i media.

– Hvorfor har du alltid så negativt humør? Det er vel med deg som med oss alle, at det var moren din som fødte deg. La oss nå snakke litt fotball og ikke bare hva de skriver, sa Tsjertsjesov henvendt til Zanin.

Landslagssjef understreket at det ikke var noen tilfeldighet at det var Denis Tsjerysjev som kom inn da Alan Dzagoev fikk trøbbel med hamstringen allerede midt i 1. omgang. Tsjerysjev scoret to flotte mål og var veldig god.

Da han etterpå skulle forklare det andre målet, sa Villarreal-spilleren til verdenspressen:

– Jeg rakk ikke å tenke, jeg bare sparket. Sparket og scoret.

– Men det er viktig at vi ikke stopper opp med dette. Det er to tøffe kamper foran oss. De må vi også vinne, om vi skal gå videre fra gruppen.

Egypt og Uruguay er de to andre lagene i gruppen.

– Det viktige var at vi hadde et kompakt forsvar og prøvde å score på kontringer. Det lyktes, sa Tsjerysjev på pressekonferansen.

– Takk til alle som har trodd på oss, fortsatte han – med klar adresse til alle som ikke har gjort det, både i offentligheten og blant supporterne.

Artjom Dzjuba tar heller ikke av:

– Vi feirer i dag. I morgen er det tilbake til hverdagen, sier han til Matj TV.

Aleksander Golovin storspilte og endte med to målgivende pasninger og ett mål.

– Jeg føler meg ikke som noen helt. Jeg synes hele laget spilte bra.