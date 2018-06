Salah hylles før comebacket: – Et mirakel

Publisert: 15.06.18 06:45

FOTBALL 2018-06-15T04:45:28Z

Mohamed Salah (25) er klar for sin første kamp siden finalemarerittet i Champions League.

Det er knappe tre uker siden egypteren avsluttet Liverpool-sesongen med å skade skulderen og forlate Champions League-finalen etter kun en halvtime, før lagkameratene tapte 3–1 mot Real Madrid.

Da var det mange som fryktet for Salahs VM-sjanser, men torsdag sa Egypt-sjef Hector Cuper at stjernespilleren ser ut til å bli spilleklar til mesterskapets første kamp mot Uruguay fredag.

– Jeg kan nesten 100 prosent si at han kommer til å spille, hvis man ser bort fra uforutsette faktorer i siste minutt, sier Cuper ifølge ESPN .

– Umulig å stoppe

Dermed ser ikke Salahs eventyrsesong, der han har scoret 44 mål for Liverpool, ut til å være over helt ennå. Før VM hylles han av den tidligere Egypt-helten Mido, som scoret 20 mål på 51 landskamper og vant Afrikamesterskapet i 2006.

– Han er den typen som sier: «Kom igjen, selv om jeg har hele nasjonen på skuldrene mine, så bryr jeg meg ikke», sier Mido om Salah til The Guardian .

– Han er en kjempefin fyr. Jeg mener måten han har utviklet seg som person, når man sammenligner Chelsea-versjonen og Salah i Liverpool, er et mirakel.

– For tre år siden da Salah dro til Chelsea, skrev jeg på Twitter at Salah er 10 ganger bedre enn Raheem Sterling. Folk lo av meg. Sterling er en veldig god spiller, han har utviklet seg mye under Pep Guardiola, men Salah er utrolig. Han er en av de veldig få spillerne som, dersom han har dagen, er umulig å stoppe, sier Mido.

Fredag blir det Uruguays oppgave å stoppe egypteren, men de bør være godt rustet med Atlético Madrid-duoen Diego Godín og José María Giménez som midtstoppere.

