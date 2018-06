FOR EN MANN: Cristiano Ronaldo har utlignet til 3–3 og gjort kvelden fullkommen, i hvert fall for sin egen del. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

En roman i Ronaldos liv

kommentar

Publisert: 15.06.18 22:42 Oppdatert: 15.06.18 23:40

(Portugal - Spania 3-3) Hvor skal man begynne? Vi kan si «takk». Gracias. Obrigado.

Dette var en VM-delikatesse, en sjelden fotballfest, både Portugal og Spania så ut som lag som vil være med langt i VM. Og takk for det.

Det begynte med Cristiano Ronaldo , det sluttet med Cristiano Ronaldo og det var en av de beste gruppekampene VM har sett. Det var en fest for historiebøkene.

Heldigvis var det ingen som tapte, men det var likevel en vinner og han knyttet nevene i triumf etter 3–3-seieren.

15. juni 2018 spilte Cristiano Ronaldo sin 14. VM-kamp, og endelig, endelig dominerte han på den aller største scenen også. På én kamp scoret han like mange mål som i de 13 foregående.

Og for en vanvittig dag dette vil stå igjen som i hans liv. På noen timer ble den som en liten roman, med skam, ekstase, fortvilelse og triumf, med betinget fengselsstraff, gigantbot, spansk dominans og en frisparkavslutning nesten bare han kan skrive.

Det var nesten som man kunne ane at noe var på gang da «A Portugesa» ble sunget. Ronaldo så utrolig innbitt ut, som vanlig, men samtidig også gutteaktig glad og sprudlende, litt som om han sendte denne meldingen til Spania: Bare bøtelegg meg, bare offentliggjør det rett før jeg skal VM-åpne mot dere, jeg bryr meg ikke.

Han klappet igang medspillerne, ga kapteinkompis Sergio Ramos en klem og overstegsfintet bort en annen lagkamerat etter to minutter og ti sekunder. Kanskje var det rutinen som ble avgjørende da 33-åringen langt på vei oppsøkte kontakten med Nacho.

Cristiano Ronaldo har vært med på alt, Nacho spilte sin første mesterskapskamp, han er Dani Carvajals erstatter i et spansk lag preget av at landslagssjefen er forsvunnet. Nacho så nervøs ut under nasjonalsangen . . .

Ronaldo var ikke nervøs, og han lot seg overhodet ikke prege av at keeper David De Gea forstyrret ham litt ved straffemerket. Han var avslappet, akkurat som utførelsen fra straffemerket.

Portugal var foran og Ronaldo herjet videre, de fleste touchene satt, han var oppmuntrende da unge Gonzalo Guedes rotet bort ballen og forståelsesfull da et vakkert fremspill til samme mann endte i ingenting. Kroppsspråket var helt annerledes enn under EM for to år siden, og Portugal sjarmerte mer på 90 minutter enn under hele seiersreisen i 2016.

Spania var rystet i starten. Etter 20 strake kamper uten tap under Julen Lopetegui kunne det gå mot nederlag i den første under Fernando Hierro. Men da mange begynte å skrive på en spansk trenertragedie, dukket Diego Costa opp og viste at han kan mye mer enn å krangle. Spisskjempen ryddet bort Pepe, snurret bort Fonte og så var det 1-1.

Spania overtok, var centimetere og halvmetere unna scoring flere ganger, men Cristiano Ronaldo var altså ikke ferdig. Han sto med tre VM-mål, ett mot Iran (2006), ett mot Nord-Korea (2010) og ett mot Ghana (2014), ingen av dem spesielt viktige.

Han har aldri fått helt taket på VM før denne varme Sotsji-kvelden. Rett før pause var han der igjen, det var et skudd David De Gea skulle reddet, men at verdens antatt beste keeper dummet seg ut gjorde bare kvelden enda mer minneverdig.

Diego Costa slo tilbake igjen, Nacho slo voldsomt tilbake med et fantastisk langskudd og Spania kontrollerte da Portugal fikk sitt frispark utenfor 16-meteren tre minutter før slutt.

Da tok Cristiano Ronaldo de sedvanlige bakoverskrittene, gjorde seg klar med sitt skremmende blikk, shortsen var dratt opp, den høyre lårmuskulatulaturen syntes ekstra godt.

Spanjolene var advart, de visste hva som kom, David De Gea var klar.

Men han var ustoppelig. Igjen.