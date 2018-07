En fest av de sjeldne. Og en farse.

Publisert: 15.07.18 20:08 Oppdatert: 15.07.18 21:09

FOTBALL 2018-07-15T18:08:15Z

MOSKVA (VG) (Frankrike - Kroatia 4–2) Én etter én går de franske spillerne bort og poserer med VM-trofeet foran fotografene, noen av dem sklir som gale på det våte Luzjniki-gresset. Det er ren, deilig idrettsglede.

Frankrike er verdensmester i fotball for andre gang. Frankrike var i sin femte store finale på 20 år, flere enn noen annen europeisk nasjon. Tre av dem er vunnet, Didier Deschamps var kaptein i de to første og er trener i den tredje.

Han er en av de største vinnerne fransk fotball har sett, og han er den tredje som blir verdensmester både som spiller og trener (etter Mario Zagallo og Franz Beckenbauer).

Og mens han ble kastet i lufta av spillerne sine, trøstet Zlatko Dalic sine utrøstelige menn rett bortenfor. Det så nesten litt rørende ut, for fortvilelsen var enorm og han ville åpenbart takke dem.

Vi andre bare kan takke for en sjelden finalefest. Det lynet og tordnet rundt Luzjniki, men først og fremst smalt det på banen i den 21. VM-finalen på 88 år.

De syv siste, inkludert fire ekstraomganger, hadde gitt ti mål, de tre siste endte 1–1, 0–0 og 0–0. «Det er slik VM-finaler er, de betyr så mye», har de fleste halvveis konkludert med og godtatt.

Nå står vi igjen med seks mål og den mest målrike finalen (etter 90 minutter) siden Brasil slo Sverige 5–2 for 60 år siden.

Den kledde dette VM-et, som ga oss så mye drama og den nest minste nasjonen i en finale noen gang (etter Uruguay). Derfor er det fint å se de franske spillerne være med på en enorm applaus da Kroatias Luka Modric utropes til turneringens beste spiller.

Men Kroatia og Modric så ikke små ut i begynnelsen. Nederlagsømte tok de tak i spillet, Modric koste seg med yttersidepasninger og Ivan Perisic så sylskarp ut til venstre. Kroatia var klart best det første kvarteret.

Så fikk Antoine Griezmann et billig frispark. Han slo det selv, kroatene rygget altfor langt inn mot eget mål og da Mario Mandzukic stusset bakover var keeper Subasic sjanseløs, finalehistoriens første selvmål. Burde VAR grepet inn? Paul Pogba så da ut til å stå i offside.

Men Kroatia ligger under i hver kamp, og kommer tilbake hver gang. Denne gangen gikk det bare noen få minutter før Ivan Perisic var frempå, som mot England, nå med et rapt venstrebeinskudd. Igjen føltes kroatene skarpest, men så kom situasjonen som vil diskuteres i lang tid.

Da grep VAR inn.

En fransk corner traff Ivan Perisic i venstrearmen, den sto litt ut fra kroppen, de franske spillerne gestikulerte vilt og dommer Nestor Pitana fra Argentina ble ropt bort til videoskjermen. Det føles bare trist, nesten uansett hva regelbøkene sier.

Ballen hadde en bane som gjør at den kunne blitt skummel for Kroatia, men det er jo også slik at så lenge fotballspillere er utstyrt med armer, og man kan nesten hente frem Ivar Hoffs gamle bemerkning: – Det er bare Cato Zahl Pedersen som ikke hadde handset der.

Massimilliano Irrati i VAR-rommet mente dommer hadde gjort en «klar og åpenbar» feil, og da følte naturligvis Pitana et press mens han vurderte bildene. Han endte med å peke på straffemerket, og blir sikkert hyllet for det i ettertid.

Men i svensk TV-studio sitter altså Jonas Eriksson, erfaren FIFA-dommer som var nær VM, og sier «nei, ikke straffe». Eller: Eriksson mener 50–50, og det er ikke stor nok feil til å gjøre om, og hvor står vi igjen da?

Da står vi igjen med et uklart regelverk, i hvert fall et som er vanskelig, også for de som dømmer, særlig når også VAR blander seg inn. Jonas Eriksson kunne pr. definisjon ledet VM-finalen, og det er vondt at fotballens største kamp delvis avgjøres på denne måten. Handsregelen er fremdeles en farse, det er utrolig vanskelig å forstå når det skal dømmes og denne gangen kunne hele verden se det.

Men Kylian Mbappé er veldig langt unna en farse, og heldigvis fikk vi også se noe av det helt spesielle han har å by på. Mbappé ble den første tenåringen i en VM-finale siden Giuseppe Bergomi i 1982. Han var ganske usynlig før pause, men da Kroatia etterlot seg større rom i jakten på utligningen i 2. omgang ble det en drømmefinale for virvelvinden fra Paris.

Da er det bare for hele fotballverden å si det samme som Jean-François Suner, sjef i hans første klubb, AS Bondy, sa da han så ham for første gang: Wow!

Mbappé, kalt «37» av lagkameratene fordi han skal ha blitt målt til den toppfarten i VM, begynte å plage venstreback Ivan Strinic mer og mer, og etter en times spill avgjorde han mer eller mindre kampen. Mbappé drev frem på høyresiden, slo tilbake i feltet til Antoine Griezmann, som la til rette for Paul Pogba. Han trengte to forsøk før han plasserte inn 3–1.

Og da Mbappé selv øket til 4–1 fra litt lenger hold like etter var det i hvert fall avgjort, selv om Hugo Lloris bidro med ørlite spenning etter tidenes største keepertabbe i en VM-finale.

Kroatia hadde ikke veldig mye mer å komme med, og nå er det bare fortvilelse igjen, selv om de heldigvis stiller jublende opp på et lagbilde med sølvmedaljene etter en drøy halvtime. Men de vet at dette var en unik mulighet.

Sjansen for at Kroatia kommer til en VM-finale igjen er forholdsvis liten, for de fleste i denne gylne generasjonen er tiden ute snart og Domagoj Vida, den beintøffe midtstopperen, er nedbrutt i gråt. Der og da blir det en dårlig trøst at Kroatia forlater VM som et vinnerlag som har sjarmert hele verden.

Det virkelige vinnerlaget er fransk. Didier Deschamps var bunnsolid defensivt, og noen helt spesielle x-faktorer i den andre enden, i Antoine Griezmann og særlig Kylian Mbappé. Frankrike tar sitt andre VM-gull, og det kan bli flere for denne generasjonen.

Og de siste 20 årene har Spania vært i tre finaler (vunnet alle), Tyskland har vært i tre (vunnet én), mens Frankrike altså har vært i fem og vunnet tre.

Akkurat nå er franskmennene fotballens herskere.

Og akkurat nå er det nok ikke mange som vil mase på at Zinedine Zidane bør overta som fransk landslagssjef.