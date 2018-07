Danmark ute av VM etter vilt straffedrama

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) (Kroatia – Danmark 1–1, 3–2 på straffer) Kasper Schmeichel (31) gjorde alt for å bli danskenes store VM-helt. Men lagkameratene brant straffe på straffe på straffe.

– Det er «dritt» nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sier Schmeichel når han møter dansk TV i et intervju vist på NRK etter kampen.

Tre enorme redninger

For han var svært nære å bli danskene og Åge Hareides store helt. Først da Danmark så ut til å være ute da Kroatia fikk straffe på tampen av ekstraomgangene, men Schmeichel ville det annerledes og reddet forsøket til Luka Modric.

Det betød straffespark-konkurranse i Nizjnij Novgorod, og nok en gang var Schmeichel i yndetilstand: Leicesters sisteskanse gjorde to enorme redninger på kroatiske straffer.

– Kommer til å ta tid

Men lagkameratene sviktet ham: Christian Eriksen, Lasse Schöne og Nikolai Jørgensen misbrukte sine forsøk fra krittmerket, og dermed er Danmark ute av VM.

Schmeichel vurderer det dithen at laget hans fortjente å vinne kampen også i ordinær tid. Han synes Danmark var klart bedre og skapte flest sjanse.

– Hvordan skal du komme deg videre fra dette nederlaget nå, for det må gjøre vondt, fikk han spørsmål om.

– Det vet jeg ikke nå. Det kommer nok til å ta tid. Men sånn er fotball, sier Schmeichel.

Nykommer med umiddelbar effekt

Hareide overrasket med laguttaket da han valgte å vrake venstreback Jens Stryger Larsen til fordel for Jonas Knudsen, som kun hadde spilt tre landskamper tidligere – to av dem i 2014.

Årsaken bak Hareide-trekket ble raskt åpenbart: 57 sekunder (!) var gått da midtstopper Mathias Zanka Jørgensen kranglet Danmark i ledelsen med VMs så langt raskeste mål. Sjokkåpningen kom etter et et monster-innkast av de sjeldne – servert av nykommer Knudsen.

Men den danske gleden skulle bli kortvarig. For allerede etter tre minutter og 39 sekunder var lagene like langt. Scoringen til Mario Mandzukic var om mulig enda «styggere» enn Zankas klabb-og-babb-mål: Henrik Dalsgaard klarerte ballen rett i hodet på Andreas Christensen, slik at den til slutt endte i bena på Juventus-stjernen, som banket inn 1–1-målet.

Resten av første omgang var naturlig nok ikke like heseblesende, men det var likevel ikke mangel på tempo, intensitet og nerve. Begge lag hadde sine muligheter til å ta føringen: Ivan Perisic etter en slepphendt retur av Kasper Schmeichel, og Christian Eriksen med en innlegg-avslutning-krysning som traff kryss-stangen og gikk ut.

Kjedelig

Etter pause sank tempoet i kampen betraktelig. De to lagene presset ikke lenger like høyt og våget ikke å spille med like stor risiko. Oppgjøret ble dermed mer stillestående og avventende.

Den merkelige stemningen på tribunen bidro ikke til å sette fyr på kampen: Det var flest kroater, men også mange argentinere, ettersom de hadde forventet at Lionel Messi og kompani skulle ta seg til denne kampen ved å vinne gruppen. Blandingen av «bølgen», tenning av telefon-lys og «Argentina, Argentina»-rop skapte en sær atmosfære i Nizjnij Novgorod.

Kroatia, kanskje gruppespillets mest imponerende lag, så plutselig tannløse og passive ut, mye på grunn av at Hareides menn klarte å begrense innflytelsen til superstjernen Luka Modric og generelt hindre de dyktige kroatiske midtbanespillerne rom.

Ingen var i nærheten av å hindre at kampen gikk til ekstraomganger etter VMs kanskje kjedeligste omgang. Det ble i hvert fall kun fullført 39 vellykkede pasninger på siste tredjedel av banen etter pause.

Schmeichel-show

Danmark viste, utover i ekstraomgangene, at de hadde vanskeligheter med å holde unna et økende kroatisk press. Og til slutt måtte den store muligheten komme: Modric spilte igjennom Ante Rebic i bakrom, han rundet Kasper Scheichel og ble felt bakfra av Zanka Jørgensen – soleklar straffe.

Da skulle det være over, Luka Modric skulle sende Hareide hjem og Kroatia til kvartfinale, men i mål sto Kasper Schmeichel, klar til å gjøre seg selv til dansk fotballs nye superhelt. Ikke bare stoppet han straffen til Modric – han holdt den også i fast grep.

Danmark gikk dermed inn i straffekonken med et psykisk overtak, og Scheichel fortsatte å være i det umulige hjørnet. Dansen stoppet to kroatiske straffer med strålende redninger, men utespillerne leverte ikke på samme nivå. Eriksen bommet, Schöne bommet og Jørgensen bommet.

Dermed skal Kroatia møte vertsnasjon Russland i kvartfinalen, mens Åge Hareide og Danmark reiser hjem.