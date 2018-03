BARNEFOTBALL: Bildet er fra en Norway Cup-kamp mellom Vålerenga og Larkollen. Foto: Bohlin, Gøran

Oslo-ordføreren slår alarm: Kostnadene truer barnefotballen

Publisert: 03.03.18 19:32

ULLEVAAL (VG) Oslo-ordfører Marianne Borgen kom med en brannfakkel til Fotball-Norge på dagens fotballting: Hun mener at det er i ferd med å bli et klasseskille som truer barnefotballen. – Det koster fra 300 til 18 000 kroner i året for en 14-åring.

– Mange barn slutter for tidlig, eller de starter aldri med fotball, fordi kostnadene er for store, sa Marianne Borgen til fotballtoppene.

– Jeg mener dette er et demokratisk problem, sier hun til VG.

– Debatten om profesjonaliseringen i fotballen har sammenheng med kostnadene. De to debattene må ses i sammenheng, sier Oslo-ordføreren.

Hun fortalte delegatene på fotballtinget at det å ha en 14-åring i en fotballklubb i hovedstaden koster fra 300 til 18 000 kroner i året.

– Dette motvirker inkludering. Det er dypt urettferdig overfor de barna som holdes utenfor, sa Marianne Borgen.

Hun beskrev en virkelighet som mange tingdelegater kunne nikke gjenkjennende til:

– Ambisiøse trenere, ambisiøse foreldre, ambisiøse klubber sender barna på spesialiserte treningsleirer til Madrid og Barcelona. De lar barna gå på fotballakademier i tillegg til klubbfotballen.

– Foreldre kjøper seg fri fra dugnader, det blir større egenandel til cuper, sa Borgen.

Ordføreren fortalte at hun nylig fikk høre fra en mor: «Nå har klubben lagt ned dugnaden, fordi det var så mange som heller ville betale, og nå koster det over 10 000 kroner å ha to fotballspillende barn i året i min bydel».

– Slike henvendelser får jeg mange av, sa ordføreren.

Til VG sier hun:

– Jeg går så langt som å kalle det et demokratisk problem. Det er en farlig utvikling, fordi den motvirker inkludering, idrettsglede og fellesskap.

– Det truer dermed også fotballens øverste mål om «fotball for alle».

Fotballpresident Terje Svendsen kommenterer utspillet fra Borgen slik:

– Det er noe vi har fokusert på. Heldigvis er det sånn at majoriteten av fotballtilbudet er et lavterskeltilbud, et lavkostnadtilbud.

– Vi gjennomførte en undersøkelse i 2017 som dokumenterer dette. Men så vokser det fram både private ordninger og tilbud innenfor fotballen. De siste har mulighet til å gå i dialog om eventuelt å endre, men utfordringen er at det er betalingsvillighet for å etablere den type ordninger, til dels utenfor vår organisasjon, som er krevende.

– Med så mange kunstgressbaner som vi har, trenger vi ikke dra til Barcelona for å bli bedre, sier fotballpresidenten til VG.