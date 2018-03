KLAR FOR RETTSSAK: Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen, her under et VG-intervju i september i fjor, vil møte Norges Fotballforbund til rettssak dersom partene ikke kommer frem til en minnelig løsning i rettsmeglingen i Oslo tingrett 12. mars. Foto: Tore Kristiansen / VG

Ekspertstrid om «IP-bevis» i Edvartsen-saken

Publisert: 03.03.18 10:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-03T09:24:13Z

Både Norges Fotballforbund og Svein-Erik Edvartsen (38) har brukt IT-eksperter til å utarbeide hver sin rapport foran den kommende rettssaken mellom partene. Konklusjonene i rapportene spriker.

Begge rapportene ble ferdigstilt for noen få uker siden – et halvt år etter at Edvartsen fikk sparken som seksjonsleder i NFF . Og konklusjonen til IT-ekspertene spriker.

For etter det VG forstår blir det i NFFs rapport hevdet at det finnes en kobling mellom IP-adressen som ble brukt da Svein-Erik Edvartsen bestilte PC-utstyr til sine ansatte, og den IP-adressen som er benyttet når folk i NFF har mottatt e-poster sendt fra ukjente navn.

Bakgrunn: Slik forklarer Edvartsen «IP-mysteriet»

Fotballforbundet hevder disse e-postene, som roser Edvartsen og kritiserer dommersjef Terje Hauge, er sendt av Edvartsen selv – men i falske navn.

– Godt fornøyd

Sakkyndigrapporten som er bestilt av Edvartsen og hans advokat, John Christian Elden, konkluderer med at det ikke er mulig å fastslå en kobling som den NFFs ekspert kommer frem til. Edvartsen nekter også for at han er avsenderen bak e-postene.

– Vi godt fornøyd med at ingen av de sakkyndige fremsetter påstand om at noen mailer er sendt fra Edvartsens bolig på Kongsvinger, slik enkelte medier tidligere har skrevet. Jeg vil ellers ikke gå inn på disse rapportene nå før rettssaken, skriver Elden i en e-post til VG.

Både IT-eksperten til NFF og Edvartsen vil trolig innkalles som vitner om saken ender i Oslo tingrett senere i år.

– Retten påla NFF å oversende alt foreliggende materiale. Det har de bekreftet å ha gjort. Begge rapportene er fra 2018, og ingen slike forelå overhodet på det tidspunkt arbeidsforholdet ble avsluttet, sier John Christian Elden.

Høyt konfliktnivå

NFF-advokat Magnus Stray Vyrje anklaget denne uken Elden for å forhåndsprosedere Edvartsen-saken i media . Elden anklager NFF for å ha gjort det samme over lang tid.

Konfliktnivået er med andre ord høyt halvannen uke før partene møtes til rettsmegling i Oslo tingrett. Edvartsen nekter plent for at han er skyldig, mens NFF hevder at de har et omfattende bevismateriale mot 38-åringen.

Blir man ikke enige i rettsmeglingen, venter ordinær rettssak – trolig før sommeren. Edvartsen krever jobben sin tilbake, samt at fotballforbundet betaler alle saksomkostninger.

I retten vil det trolig bli strid om innhenting av bevisene i saken. Edvartsen og hans advokat hevder nemlig at IP-adressene som danner grunnlag for NFFs påstand, er innhentet bak fotballdommerens rygg.

IP-adresser kan regne som personlige opplysninger i norsk lov.

– Vi er overrasket over at NFF velger å bryte personopplysningsloven overfor sine ansatte, og selv om det ikke er avgjørende for noen sakkyndig konklusjon her, bekrefter jeg at vi har bedt retten se nærmere på spørsmålet. Uaktet dette synes nokså klart at vi bestrider NFFs påstand i media om at de har grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet i saken som følge av støttemailene til Edvartsen som dommer, skriver Elden i en e-post til VG.

– Ikke sakens realiteter

Svein Graff, direktør for kommunikasjons og samfunn i NFF, ønsker ikke å svare på spørsmål om påstandene til Elden eller de ulike konklusjonene til de to rapportene til IT-ekspertene.

– Av hensyn til rettssaken og i motsetning til Elden, ønsker ikke NFF å prosedere denne saken i media. Vi registrerer at motparten igjen og igjen bruker media i et forsøk på å svekke NFFs sak og flytte fokus fra sakens kjerne. NFF har flere ganger uttalt til VG at det ikke er innhentet ulovlige bevis i denne saken. Maksimering av medieoppmerksomhet endrer ikke sakens realiteter. NFF vil legge fram dokumentasjon i retten og er trygg på at saken blir opplyst på en grundig måte, sier Graff.

Datatilsynet vil ikke kommentere den aktuelle saken, men kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl sier følgende om IP-adresser på generelt grunnlag.

– En personopplysning er alle opplysninger som kan knytte seg til deg som enkeltperson. En IP-adresse, som i utgangspunktet bare er et tall, er en personopplysning hvis det er en kobling mellom deg som person og opplysningen – dvs. IP-adressen. Hvis så er tilfelle så må behandlingen være i overensstemmelse med lovens regler. Mange spørsmål vil da oppstå. Er det for eksempel innenfor det som er tillatt? Det må være knyttet til et saklig formål, og det er også et spørsmål om lengde på lagring.