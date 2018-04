SALJAAA: Mohamed Salah fornektet seg ikke mot Bournemouth. Han scoret på ny. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Salah skrev afrikansk PL-historie mot Kings Bournemouth

Publisert: 14.04.18 20:20

(Liverpool - Bournemouth 3–0) Eventyrsesongen til Mohamed Salah (25) fortsetter. Nå er egypteren oppe i 30 ligamål.

Det er det bare syv andre som har klart siden den øverste engelske divisjonen byttet navn til Premier League før 1992/93-sesongen.

Salah er nå inne på den eksklusiv «30 eller flere»-ligamål-listen som også består av Andy Cole, Alan Shearer, Kevin Phillips, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Robin van Persie og Luis Suárez.

Av de åtte er han den eneste afrikaneren.

Ikke nok med det: totalt står Salah med 40 scoringer i alle turneringer denne sesongen, og på adelskalenderen har han bare to legendariske spisshelter foran seg i Liverpool.

Ian Rush klarte 47 mål på 65 kamper i 83/94-sesongen, Roger Hunt hadde 42 mål på 46 kamper i 1961/62-sesongen, mens Salah har scoret sine 40 på 45 kamper.

Lørdag var målet hans av den vakre sorten. Med ryggen mot mål forlenget egypteren et innlegg fra Trent Alexander-Arnold med hodet, og ballen gikk i en elegant bue over Bournemouth-burvokter Asmir Begovic.

Scoringen kom rett før kampuret bikket 70 minutter, og sikret også langt på vei seieren for Merseyside-klubben. Fra før av hadde en annen afrikaner, senegalesiske Sadio Mané, sørget for en tidlig 1–0-ledelse ved å sette inn en retur på egen heading.

Da ble han for øvrig tidenes mestscorende senegaleser i Premier League. Han står nå med 44 PL-scoringer, ett mer enn Demba Ba.

Liverpool var ikke ferdig av den grunn. Sistemann i lagets fryktede angrepsrekke, Roberto Firmino, fikk æren av å fastsette resultatet til 3–0.

Det gjør at Liverpool står med 70 poeng etter 34 spilte kamper. Manchester United på plassen foran har ett mer poeng, men to mindre spilte kamper. Tottenham på plassen bak har tre færre poeng, også de på to mindre spilte kamper, mens Chelsea på 5. plass er hele ti poeng bak Liverpool, riktignok med én kamp mindre spilt.

PS: Søndag er det nøyaktig 29 år siden den forferdelige Hillsborough-tragedien. Liverpool markerte hendelsen før kampen mot Bournemouth med ett minutts stillhet.

