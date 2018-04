UTE MED SKADE: Maria Thorisdottir (t.v.) i duell med Manchester Citys Isobel Christiansen. Chelsea-spilleren måtte gi seg med skade etter 65 minutter i FA-cupens semifinale søndag. Foto: Peter Cziborra, Action Images

To skadde leddbånd for Thorisdottir

Publisert: 18.04.18 12:23

Chelsea-proff Maria Thorisdottir (24) er i tidsnød med tanke på å bli klar til semifinalen i Champions League mot Wolfsburg.

Da Chelsea slo Manchester City 2–0 søndag og ble klar for Wembley-finale i FA-cupen, måtte «Thoris» forlate banen på båre etter 65 minutter.

– Jeg tråkket stygt over og kunne ikke fullføre kampen. Heldigvis var det ingen brudd, men jeg har to skadde leddbånd i foten. Ett er delvis avrevet, sier Maria Thorisdottir til VG.

Chelsea-proffen fryktet det verste. Hun var ute med skade i halvannet år etter at hun rev av et leddbånd i vristen i august 2015. I fjor sommer gikk det meste av EM i vasken. Da var det krampetendenser som gjorde at 24-åringen bare spilte én kamp i Nederland.

Mye på spill

– Jeg var redd det skulle være samme skade som jeg hadde forrige gang, derfor er veldig positiv nå. Sånn sett var resultatene fra MR-undersøkelsen positiv.

Chelsea spiller seriekamp mot Everton i dag, så venter den første av to kamper mot Wolfsburg i semifinalen i Champions League allerede på søndag. Returen går i Tyskland 29. april. Maria Thorisdottir vet ikke om hun blir friskmeldt.

– Vi får se hvordan statusen er dag for dag. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å bli best mulig klar for de viktige kampene som venter de neste ukene.

På den listen inngår også FA-cupfinalen mot Arsenal på selveste Wembley 5. mai.

For landslaget venter to tøffe VM-kvalifiseringskamper mot Irland 8. og 12. juni. Landslagstrener Martin Sjögren ble imidlertid beroliget etter at han snakket med Thorisdottir i går.

