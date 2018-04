Fellaini spolerte Wengers avskjed på Old Trafford

Publisert: 29.04.18 19:23 Oppdatert: 29.04.18 19:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-29T17:23:25Z

(Manchester United – Arsenal 2–1) Med Sir Alex Ferguson på tribunen avgjorde Marouane Fellaini på overtid i det som for ti år siden ville blitt kalt «Fergie-time». Arsène Wenger gikk ut av Old Trafford for siste gang med bøyd hode.

To minutter på overtid på stillingen 1–1 slo Ashley Young et frispark inn i boksen. Der vant knallsterke Fellaini hodeduellen, selv om han hadde ryggen mot mål.

I det han hadde rukket å snu seg for å se hvor ballen gikk, lå den allerede i mål. Manchester United seiret som de så ofte gjorde under Ferguson – sent i kampen.

– Han (Mourinho) fortalte meg å gå i boksen. Ett poeng er ikke så ille, men vi ville ha tre, sa matchvinner Fellaini i et intervju med Sky Sports vist på TV 2.

– Jeg vet mine kvaliteter og om ballen kommer i boksen er jeg farlig. Det var godt for meg og godt for klubben, fortsatte Fellaini, som ikke klarte slutte å smile.

Scoringen var den 12. denne sesongen av en United-innbytter denne sesongen.

Dermed gikk Wenger i tunnelen på Old Trafford, kanskje for aller siste gang, med hodet bøyd i skuffelse.

Og det var hans gamle stjernespiller Alexis Sánchez som først kom i fokus mot sin tidligere klubb etter 16 minutter.

Romelu Lukaku slo et innlegg mot Sánchez på bakerste stolpe og chileneren stanget ballen via Héctor Bellerín og i stolpen.

Returen falt i bena på Paul Pogba, som stilnet litt av kritikken om manglende målpoeng, med å sette ballen i mål.

Midtbanespilleren har riktignok funnet formen i sesonginnspurten. Mot erkerival Manchester City scoret han to mål og mot Joshua King og Bournemouth hadde han én målgivende pasning . Franskmannen står nå med ti målgivende og 14 assister i ligaen etter overgangen fra Juventus i 2016 .

Takk for sist

Etter 20 minutter var det tidligere United-spiller, Henrikh Mkhitaryan, som sendte et skremmeskudd til hjemmefansen. Han fyrte av fra drøye 16 meter, men skuddet gikk en liten halvmeter til side for mål. Lagene gikk til pause på stillingen 1–0 etter en jevnspilt første omgang.

Men fem minutter ut i 2. omgang skulle Mkhitaryan få sin scoring på Old Trafford – mot Manchester United.

Granit Xhaka vant ballen høyt i banen og fant armeneren 20 meter fra mål. Fra distanse prikket han inn sitt tredje ligamål, mellom bena på Victor Lindelöf, og i mål bak en sjanseløs David de Gea.

Feiringen uteble riktignok. Han løftet kun hendene i været, som spillere flest i dagens fotball når man scorer mot tidligere lagkamerater.

Han ble den første spilleren som har scoret for og mot Manchester United i samme sesong. 29-åringen scoret kun ett ligamål (mot Everton) for United denne sesongen før han gikk til Arsenal i vinter.

Korrekt annullering

Minuttet før full tid lå ballen i mål bak Ospina og jubelen sto i taket på Old Trafford. Innbytter Fellaini stanget ballen i stolpen, i låret på en annen innbytter, Marcus Rashford, og i mål.

Men linjedommeren hadde helt korrekt vært oppe med flagget. Rashford var akkurat på feil side av offsidelinjen når Fellaini satte hodet på ballen.

Før kampen gjorde Wenger hele åtte bytter, og det kom ikke veldig overraskende at han valgte å prioritere og spare spillere til returoppgjøret i Europa League mot Atlético Madrid førstkommende torsdag. Hverken Mesut Özil, Laurent Koscielny, Shrokdan Mustafi, Aaron Ramsey, Alexandre Lacazette og Jack Wilshere var å finne i kamptroppen.

José Mourinho gjorde kun én endring fra seieren mot Tottenham i FA-cupen sist helg. Han dyttet inn svenske Lindelof i forsvaret for Phil Jones.

Før kampen ble Wenger hyllet av hjemmefansen og mottok lovord fra både Mourinho og tidligere Manchester United-trener Sir Alex Ferguson.