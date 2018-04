Real Madrid mot sin tredje strake finale

(Bayern München - Real Madrid 1–2) Bayern München bommet, Real Madrid traff og det spanske storlaget er på vei mot sin tredje strake Champions League-finale.

Unge Marco Asensio sendte Real Madrid opp i 2–1-ledelse med sin nådeløse venstrefot 12 minutter etter pause, og da var smilet stort hos steinansiktet Zinedine Zidane på sidelinjen.

Franskmannens Champions League-statistikk som trener er uten en eneste flekk, og nå ser det altså ut som Los Blancos får muligheten til å hente hjem et hat-trick i Champions League-triumfer.

Det er selvsagt for tidlig å konkludere, men akkurat nå peker det i retning av at Real Madrid og Liverpool møtes i finalen i Kiev i slutten av mai.

Tunge skader

Dette var på mange måter sesongens første virkelig store test for Bayern München . Vel ble Paris Saint-Germain slått i den siste kampen i gruppespillet i Champions League, men det var et PSG som allerede var videre. Bayern har feid over all motstand i hjemlandet, var veldig heldige som trakk Besiktas i 8-delsfinalen og ganske heldige som trakk Sevilla i kvartfinalen.

Nå var det endelig en motstander i samme vektklasse.

Da passer det selvsagt ekstra dårlig at tyskerne måtte stille med et vanskelig utgangspunkt. Viktige David Alaba (rygg) og Arturo Vidal (kne) var ute, jokeren Kingsley Coman (ankel) manglet, og stjernekeeper Manuel Neuer har vært ute siden september. Problemene bare vokste før pause: Først måtte alltid skadeutsatte Arjen Robben ut, deretter forsvant stopperkjempen Jerome Boateng med det som så ut som vond strekk.

Men Bayern kjørte på likevel, og etter en snau halvtime kom belønningen. Joshua Kimmich kom fri på høyrekanten, skjøt mot mål der keeper Keylor Navas åpnet opp sitt nærmeste hjørne. Hans andre store feil på to Champions League-kamper sørget for 1–0-ledelse (glapp ballen i beina på Juventus’ Blaise Matuidi i kvartfinalen).

Ribéry i fokus

Bayern München trykket voldsomt på i jakten på en ny scoring: Først fikk Franck Ribéry en enorm sjanse alene med Navas, men klønet bort ballen. Robert Lewandowski hadde en skummel heading etter frispark, midtstopper Mats Hummels skjøt over etter corner, mens et skudd fra Thomas Müller ble blokkert. Isteden falt ballen ned i beina på Real Madrids venstreback Marcelo 16 meter fra mål. Brasilianeren feide inn utligningen.

Like før pause fikk Thomas Müller enda en mulighet, men Real Madrid slapp unna igjen og gikk til pause med brukbar kontroll på situasjonen.

Bayern München fortsatte sin offensiv i 2. omgang, det meste skjedde på venstrekanten og handlet om Franck Ribery. Den franske 35-åringen hadde selv to store sjanser (Keylor Navas revansjerte seg med en sterk redning), Thomas Müller hadde et par nye muligheter, Robert Lewandowski var igjennom, men det var ikke Bayerns kveld foran mål.

Isteden slo venstrebackvikar Rafinha en håpløs tversoverpasning og Lucas Vazquez og innbytter Marco Asensio kontret inn vinnermålet, og det tyske storlaget får et meget vanskelig utgangspunkt foran returen.

Cristiano Ronaldo hadde scoret i 11 strake Champions League-kamper. Han var lite innblandet, men hadde en ball inne som ble avblåst for en «hands» i forkant.

Lagene møttes også i Champions League i fjor, i kvartfinalen. Da begynte de også i München, da endte det også 1–2. I returen vant Bayern med samme sifre, før Real Madrid scoret tre ganger mot ti Bayern-spillere i ekstraomgangene.

