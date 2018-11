BOMMET: LSKs Thomas Lehne Olsen klarte ikke å score mot Glimt og Ricardo (keeper liggende). Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Misfornøyd Lehne Olsen om måltørken: – Kan ikke grave meg ned

(Lillestrøm - Bodø/Glimt 1–1) Thomas Lehne Olsen fikk servert en gylden mulighet til å bli matchvinner, men for femte kamp på rad gikk LSK-spissen målløs av banen.

Publisert: 06.11.18 17:20

– Helt greit, svarer Lehne Olsen på spørsmål om egen prestasjon etter poengdelingen i bunnkampen mandag kveld .

– Samtidig burde jeg kanskje scoret igjen. Men vi må bare kjøre på videre. Jeg kan ikke grave meg ned i hvert fall, for da blir det ikke bra.

Andre omgang var bare et drøyt minutt gammel da han plutselig var alene med Glimt-keeper Ricardo, men den brasilianske sisteskansen kom seirende ut av duellen.

LSK-spissen fremstår skuffet og selvkritisk etter kampen, og er tydelig på at han selv mener han burde stått med mer enn de ti scoringene han har notert seg for i årets sesong.

– Ja, klart det. Jeg går alltid utpå der for å score mål og hjelpe laget til å ta poeng. Nå er jeg inne i en liten tørke, men da må jeg jobbe bra på trening og prøve å komme meg ut av den, sier angriperen som sist scoret mot Stabæk 30. september.

– Er du misfornøyd med sesongen?

– Både og. Som lag er vi veldig misfornøyd med sesongen. Det har vært altfor mange varierende prestasjoner, men samtidig er ikke sesongen over ennå og nå må vi bare brette opp ermene og vise hva vi er laget av.

– Og din egen prestasjon i LSK-trøya?

– Det får vi ta til slutt, tror jeg. Det eneste som er viktig nå er at vi ikke rykker ned, sier spissen som har flere ganger denne sesongen har havnet i fokus for brente sjanser og mange offside-avgjørelser i mot:

– Jeg er fullt klar over det selv. Jeg har prøvd å jobbe med begge deler, både at jeg går for mye i offside og at jeg bommer på for mange sjanser, sier Lehne Olsen, som sier han også ser humoren i at han blir kalt «offside-kongen».

Sikker på ny Eliteserie-kontrakt

Lillestrøm ligger på kvalikplass med 28 poeng, 3 poeng foran Stabæk på direkte nedrykk. I neste runde venter bortekamp mot Strømsgodset, som står med ett poeng mer.

Sist de to lagene møttes gikk det ikke bra for de gulkledde , men trener Jörgen Lennartsson frykter ikke kunstgresset på Marienlyst og sier han er trygg på at Lillestrøm beholder plassen i Eliteserien.

– Vi har saken i egne hender, så for vår del handler det bare om å kjøre på, svarer Lennartson og svarer «hundre prosent» på spørsmål om prosentvis sjanse for at LSK holder seg i Eliteserien.

– Du er helt sikker på at dere beholder plassen?

– Ja, sier Lillestrøm-treneren.

Kaptein Frode Kippe vil ikke snakke svare på om han frykter nedrykk, men vil heller fokusere på at sjansene er gode for å holde seg i Eliteserien.

– Muligheten for å sikre plassen er fremdeles veldig bra, men det krever at vi vinner fotballkamper. En av de to siste må vi helt sikkert vinne. Klarer vi å få ut potensialet vårt så skal det her gå, men det blir knallharde kamper, sier Kippe.