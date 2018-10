FIKSET SEIER: Cristiano Ronaldo scoret to ganger, og sikret dermed tre poeng for Juventus. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Ronaldo med kremmerhus da Juventus snudde til seier

FOTBALL 2018-10-27T17:57:38Z

(Empoli – Juventus 1–2) Han fikk ikke nettkjenning mot gamleklubben Manchester United, men mot Empoli var Cristiano Ronaldo (33) tilbake på scoringslisten, blant annet med en scoring fra øverste hylle.

Publisert: 27.10.18 19:57 Oppdatert: 27.10.18 20:25

Og den traff nok den øverste nettmaskene også. I det 70. minuttet hamret nemlig Ronaldo til fra distanse, og limte ballen i krysset. Det var Juventus’ andre scoring for kvelden, og Ronaldo sto for begge.

Dermed sørget portugiseren nærmest egenhendig for at Juventus unngikk et pinlig poengtap mot Empoli. Det var nemlig de som tok ledelsen, da Caputo sendte dem i føringen etter bare 28 minutters spill.

PS! I samarbeid med Strive ser du 8 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i høst.

I andre omgang var det bare Ronaldo det handlet om, dog. Først omsatte han et straffespark om til scoring, før han hamret inn seiersmålet med en kanonkule.

Det stormer rundt 33-åringen om dagen , grunnet en voldtektsanklage fra 2009 . Det har likevel tilsynelatende svært liten effektiv på angriperen, som nå har scoret syv mål på ti kamper i Serie A siden 950-millionersovergangen fra Real Madrid i sommer .

Ikke nok med det: Ifølge Opta har Ronaldo vært involvert i 10 av Juventus' 14 siste nettkjenninger i den italienske toppdivisjonen, som her, da han inntok rollen som servitør:

Det ble ikke scoring i gjensynet med Old Trafford, som Juventus gikk seirende ut av men i den hjemlige ligaen har han (som alltid) vist målteft.

Det har vært med på å sende Juventus til topps i den italienske toppdivisjonen med 28 av 30 mulige poeng, og de innehar dermed en tabellposisjon de er vant med. «Den gamle dame» har nemlig vunnet ligaen syv ganger på rad.

Allerede nå har de skaffet seg en luke på syv poeng ned til Napoli, som riktignok har en kamp mindre spilt.