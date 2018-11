UT MED ARMENE: Liverpool-manager Jürgen Klopp underveis i lørdagens 1–1-kamp mot Arsenal. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Klopp spøkte om «European Super League»

Liverpool-manager Jürgen Klopp er fornøyd med hvordan ligafotballen fungerer i øyeblikket, men klarer ikke la være å gi et stikk de de internasjonale fotballforbundene på spørsmål om den potensielt nye superturneringen innenfor europeisk fotball.

De er ikke mange, personene tilknyttet de europeiske toppklubbene, som ønsker å kommentere de siste dagers avsløringer om «European Super League», en potensielt ny europeisk superturnering innenfor fotballen, en som kan gjøre slutt på Champions League slik vi kjenner konseptet i dag.

Arsenal-manager Unai Emery hevdet han ikke er riktig mann til å uttale seg etter lørdagens 1–1-kamp mot Liverpool, Manchester United har avstått fra å kommentere overfor medienettverket EIC , som VG er en del av i forbindelse med Football Leaks-avsløringene, det samme har Real Madrid, Bayern München hevder de ikke kjenner til eksistensen i et slikt avtaleutkast og Sky Sports har ikke fått Chelsea i tale om konseptet. For å nevne noen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var imidlertid ikke stille da han ble spurt, noe han heller ikke var dagen etter at hans Liverpool tapte Champions League-finalen mot Real Madrid...

Men tilbake til European Super League. Til den sier Klopp følgende:

– Jeg har ikke dannet meg en ordentlig mening. Det høres fint ut, veldig fint ut, for det betyr mange færre kamper og mye mer penger.

Britiske medier formidler at det ble sagt på en spøkefull måte, og Klopp la også til:

– Jeg er helt i orden med hvordan ligafotballen fungerer i øyeblikket. I det minste er det (European Super League) ikke noe som kommer til å skje i umiddelbar fremtid, sier Klopp, og fortsetter:

– Jeg vet ikke om noen har snakket om det, for å være ærlig. Men sånn er det med alle disse herlige idéene til UEFA (Det europeiske fotballforbundet) og FIFA (Det internasjonale fotballforbundet). De spør ikke, men plutselig har vi 20 kamper ekstra å spille, uten at det gir mer penger til oss.

Klopp er kjent for å si det han mener...

Klopp er blant de som har gått ut mot UEFAs Nation League-konsept , og virker i hvert fall utad ikke helt overbevist om European Super League, et konsept som skal samle de aller største europeiske klubbene i én og samme liga der man ikke kan rykke opp eller ned.

Den norske trenerprofilen Nils Arne Eggen er heller ikke overbevist.

– Det er så dumt at jeg ikke orker å kommentere det. Det handler om tilhørigheten til en klubb, som for eksempel er i England, sier han til Aftenposten .

Overfor VG har tidligere RBK-spiller og -sportsdirektør Rune Bratseth kommet med sin skepsis.

– Jeg er veldig skeptisk til at de store isolerer seg, uten å ville slippe inn andre. Faren er at man sager av grenen man sitter på. Men jeg tror ikke det er usannsynlig at det går den veien, selv om jeg ikke tror de vil bryte med sine nasjonale ligaer, har trønderen uttalt.