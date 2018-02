Ingen Sørloth-debut i Palace-sjansesløseri: - Vi får ta det neste gang

LONDON/OSLO (VG) (Crystal Palace - Newcastle 1-1) Det ble ingen debut for Alexander Sørloth (22). Og det ble heller ingen vinner i kampen mellom Crystal Palace og Newcastle.

Det på tross av at Crystal Palace hadde flere gigantiske sjanser både før og etter at Luka Milivojevic utlignet Newcastle-ledelsen fra krittmerket ti minutter ut i den andre omgangen.

Det ville seg ikke for Palace-angrepet anført av Wilfried Zaha og Christian Benteke, og selv om det ble bom, bom og bom på nær ufattelig vis fra de to nevnte og resten av de utvalgte, valgte manager Roy Hodgson ikke å benytte seg av Alexander Sørloth.

– Det er ikke opp til meg å bestemme hvem som skal spille. Det lar jeg være opp til manageren, sier Christian Benteke, som var skuffet over ikke å score mot Newcastle, men som har latt seg imponere over Sørloths på nordmannens to treninger med laget så langt.

Den norske 22-åringen var i oppvarming store deler av andreomgangen, men fikk aldri sjansen til å vise hva han er god for. Etter kamp fikk VG først beskjed fra Palace’ medieavdeling om at Sørloth ikke ville snakke, men han var vennligheten selv på vei ut fra VIP-rommet.

– Jeg skulle helst ha kommet inn, men jeg er ikke skuffet. Jeg har bare vært her to dager, sier Sørloth til VG og Dagbladet etter kampslutt.

– Det var et kampbilde som passet meg veldig godt. Men vi får ta det neste gang, sier han til VG.

– Hva tenker du om kampene (Everton (b), Tottenham (h), Manchester United (h) og Chelsea (b)) som kommer nå?

– De blir tøffe, men det kan bli enda artigere. Klarer vi å hamle opp med dem, kan det bli veldig artig, sier han.

– Hva synes du om overgangen til Premier League fra dansk fotball?

– Det er jevnt over er det bedre fotballspillere her. Det er større navn og det er flere som kan spille bedre fotball. Nivået passer meg fint, og jeg skal klare å ta det ganske kjapt, sier Sørloth, før han tas med inn bak sotede bilglass.

Søndag måtte han se på at egen klubb bare maktet 1–1 i en kamp de burde ha vunnet. To tapte poeng kan bli skjebnesvangert, for i bunnen av Premier League er det uhyre jevnt.

Crystal Palace ligger på 14. plass etter 26 kamper med 27 poeng. Ned til Huddersfield på nest siste-plass (19. plass) er det bare tre poeng. West Bromwich på sisteplass er nye fire poeng unna.

Newcastle er også en del av nedrykksstriden. Laget har to poeng færre enn Palace og ligger også to plasser bak.