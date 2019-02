FRA SPISS TIL SPISS: Romelu Lukaku sier han har lært mye av Ole Gunnar Solskjær, som spilte i samme posisjon som ham. Her fra kampen mot Newcastle i januar. Foto: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Europe

Romelu Lukaku til VG: – Solskjær har vært til stor hjelp for meg

LONDON (VG) Etter ni kampers måltørke løsnet det endelig for Romelu Lukaku (25) mot Crystal Palace. Nå takker stjernespissen Ole Gunnar Solskjær (46) for hjelpen i en vanskelig periode.

Belgieren hadde ikke scoret siden 5. januar mot Reading i FA-cupen. Når laget har vært skadefritt, har Lukaku tatt plass på benken, og dersom han har fått sjansen, så har det stort sett ikke vært på den foretrukne spissplassen. Der har Marcus Rashford vært det soleklare førstevalget.

Rashfords oppblomstring og Lukakus svake prestasjoner har skapt debatt om belgierens fremtid i klubben, og på Sky Sports uttalte den tidligere Manchester United -spilleren Danny Higginbotham i forrige uke at han ikke ser for seg at Lukaku blir værende hvis Solskjær får jobben permanent.

Men til tross for den personlige motgangen har Lukaku vært full av lovord om Solskjær, som tydeligvis har klart å holde klubbhistoriens nest dyreste signering fornøyd selv om spilletiden har vært begrenset. Inntrykket bekreftes når VG spør 25-åringen hva som gjør at han er så fornøyd:

– Jeg liker ham. Jeg liker ham. Han er veldig åpen og veldig ærlig i kommunikasjonen sin. Han holder meg sulten, så hver gang jeg får muligheten til å spille, så gjør jeg mitt beste, sier Lukaku etter to forløsende fulltreffere i 3–1-seieren over Crystal Palace.

Lærer detaljer av Solskjær

– Solskjær satt mye på benken da han spilte selv. Er det noe han har delt erfaringer fra med deg?

– Nei, vi snakker ikke om det. Vi snakker om hva som skjer på banen og hva jeg kan gjøre for å hjelpe laget, sier Lukaku til VG.

Som tidligere spiss har Solskjær lært Lukaku et triks eller to. Belgieren er kjent som en lærevillig spiller med et svært lidenskapelig forhold til idretten sin; i 2013 fortalte han at han så samtlige 90 minutter i alle Premier League -kamper for å oppnå en fordel mot spillerne han møter.

– Solskjær har virkelig vært til stor hjelp for meg. Jeg har alltid hatt gode spisser som har hjulpet meg gjennom karrieren min. Jeg har lært mye av Ole nå. Jeg lærer ting av ham hver dag. Jeg prøver å forbedre meg dag for dag, sier den tidligere Everton- og Chelsea-spissen.

Når han snakker om gode spisser som har hjulpet ham, sikter han til sine tidligere lagkamerater i Chelsea, Didier Drogba og Nicolas Anelka, men også den franske legenden Thierry Henry, som var assistenttrener på det belgiske landslaget i over to år, med et spesielt ansvar for spissene.

– Hva har du lært av Solskjær?

– Han lærer meg at jeg må holde meg i bevegelse, hvordan jeg skal ta løpene mine bak ryggen på motstanderne, og hvordan jeg skal avslutte når keeperen kommer ut, sier Lukaku, som tidligere har sagt at Solskjær gir spillerne selvtillit:

Solskjær: – En god gutt

Før bortekampen mot Crystal Palace, hvor United måtte klare seg uten en lang rekke skadde spillere, hadde Solskjær oppfordret Lukaku til å gripe muligheten og gi ham «en hodepine» når han skal ta ut et lag så fort alle er skadefrie.

Etter kampen roser nordmannen sin stjernespiss.

– Han har måttet spille som kant og har hatt en vanskelig rolle siden Rashford har vært i form. I dag var han i fantastisk form. Jeg er veldig glad på hans vegne. Han er en strålende avslutter, sier Solskjær.

– Det kan være vanskelig å bli satt ut av laget eller å spille i en uvant posisjon. Er du imponert over innstillingen Lukaku har vist?

– Lukaku er en profesjonell gutt, en god gutt. Han er en veldig fin type å ha rundt oss. Han er alltid glad og jobber alltid med avslutningene sine. Jeg tror han har spilt mer enn mange tenker. Men han har måttet spille på venstre- og høyrekanten. Det er Rashfords form som har flyttet ham dit, men i Rashfords skadefravær tok han sjansen.