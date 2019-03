HAR SAMARBEIDET TETT: Erling Moe (til høyre) jubler bak en applauderende Ole Gunnar Solskjær og Erling Braut Haaland etter 1–0-seieren mot Rosenborg i fjor høst. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Tror Molde har Solskjær-erstatteren klar

Molde har ingen grunn til å stresse på grunn av Ole Gunnar Solskjærs usikre trenerfremtid. Trolig er erstatteren allerede i klubben.

Publisert: 06.03.19 09:20







Det føler i hvert fall sportsleder i lokalavisen Romsdal Budstikke Trond Hustad seg sikker på.

– Jeg er ganske sikker på at de vil gå for Erling Moe. Han blir trener på lengre sikt hvis Ole Gunnar Solskjær ikke kommer tilbake, sier journalisten som i en årrekke har fulgt Molde.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

Moe er for tiden midlertidig hovedtrener i Molde, i utgangspunktet til Solskjærs vikariat går ut i midten av mai.

Men Solskjær nevnes i stadig større grad som favoritt til å bli fast manager i United også etter sesongslutt, noe eksempelvis klubblegenden Ryan Giggs, tidligere spiller og førstelagstrener Phil Neville, Ruud Gullit og senest Alan Shearer i BBC-programmet Match of The Day etter 3–2-seieren mot Southampton.

Tirsdag uttalte Ole Gunnar Solskjær i et lengre intervju med podcasten «Fotballklubben» at han «tror kontrakten» med Molde ikke gjelder og at han kun har kontrakt med Manchester United. Molde-direktør Øystein Neerland avviste dette.

les også Dramatiske dager for Solskjær – her er dommen etter «halve jobben»



Klubbdirektør Øystein Neerland avviste også overfor VG, før Solskjærs ovennevnte intervju, at Molde bør planlegge for noe annet i takt med Solskjærs relativt sterke Manchester United-resultater.

– Som jeg har sagt mange ganger, vi forholder oss til at han kommer tilbake i slutten av mai. Vi planlegger ikke for noe annet enn det, sa Neerland fra Moldes treningsleir på Marbella.

VG-spesial: Alt om Solskjærs United-periode her!

Ikke avtalt med Moe

– Det er ikke for dristig?

– Nei, vi har et oppegående trenerteam på plass, så da har vi det teamet vi har.

– Har dere hatt en dialog med Erling Moe om hva som skjer med ham – hvis Solskjær ikke returnerer?

– Nei, den praten tar vi først om det skulle skje noe, sier Neerland om vikartreneren som også styrte Molde-laget etter at Tor Ole Skullerud fikk sparken fra stillingen august 2015. Da tok Moe laget inn i Europa Leagues gruppespill før Solskjær ble gjeninnsatt i trenerjobben i oktober.

– Har Moldes DNA

Trond Hustad Hustad mener Erling Moe har Moldes DNA i kroppen, på samme måte som Solskjær går rundt med Uniteds DNA.

– Han fortjener Molde-jobben, og hvis han ikke får den vil det være det samme som å si at han ikke er god nok, mener Hustad, under forutsetning at Solskjær ikke kommer tilbake.

Han synes det er vanskelig å synse noe rundt sjansen for at det blir Solskjær-retur til Molde.

– Dette er uansett en god situasjon for Molde. Moe har hatt jobben før og viste at han kunne mestre veldig krevende kamper i Europa, påpeker Hustad.