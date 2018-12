NESTE INN PÅ LERKENDAL? Eirik Horneland, FK Haugesunds trener. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Horneland kun detaljer fra RBK-jobben

2018-12-21

Etter det VG kjenner til skal det kun gjenstå noen detaljer før Eirik Horneland (43) er formelt klar for trenerjobben i Rosenborg.

Publisert: 21.12.18 16:56 Oppdatert: 21.12.18 17:32

Rosenborg ønsker seg Horneland, og Horneland ønsker seg til Rosenborg. Det skal være det enkle, men samtidig kompliserte utgangspunktet når vi nærmer oss 2019.

Til NRK Trøndelag skal styreleder Ivar Koteng ha bekreftet at en ny trener er klar for Rosenborg, men at han på grunn av kontraktsmessige forhold ikke vil røpe navn på vedkommende før avtalen er signert, men sier følgende til NRK:

– Det jeg kan kommentere er at vi synes Horneland er en flink trener.

Ifølge Koteng vil en kontraktsignering med ny trener trolig skje i mellomjula.

– Dette var nye opplysninger for meg, sier Rosenborgs sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Men det er noe på gang. Selvfølgelig er det det, men jeg kan ikke si noe utover det.

– Når håper dere å ha en løsning på plass?

– Vi håpet jo på å ha noe på plass i går eller i dag, men sånn fungerer det ikke, sier Bjørnebye.

Tidligere i år har Rosenborg hatt en liste på tre navn over mulige trenerkandidater. Eirik Horneland var trolig ikke på den listen:

Latt seg fascinere

Eirik Horneland har kontrakt med FK Haugesund i tre år til, og vestlandsklubben ønsker i utgangspunktet å beholde sin hovedtrener. Etter det VG kjenner til, handler det hele handler nå om forhandlinger mellom klubbene FK Haugesund og Rosenborg BK .

Hvis Rosenborg virkelig ønsker seg FK Haugesunds trener, så må de betale en kompensasjon for Horneland, trolig noen millioner kroner. Interessen har vært der, helt siden august måned, fra Rosenborgs side. Klubbens sportslige ledelse har lenge latt seg fascinere og imponere av FK Haugesund-trenerens treningsmetoder - og måten han får laget sitt til å bruke energien sin på i kampene.

Lenge var Eirik Horneland kun aktuell som vikar-trener fram til sommeren, før han skulle gå inn i en rolle som assistent for en hovedtrener. Nå er situasjonen blitt annerledes, og Horneland er, etter det VG vet, svært aktuell også som hovedtrener fra januar 2019.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Ivar Koteng, uten hell.