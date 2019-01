Arsenal slo tilbake etter Liverpool-fadesen

FOTBALL 2019-01-01T16:54:14Z

(Arsenal – Fulham 4–1) Arsenal avsluttet fotballåret 2018 med et stortap, men slo tilbake mot Fulham – og startet 2019 med en brakseier.

Publisert: 01.01.19 17:54 Oppdatert: 01.01.19 18:10

Scoringer fra Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey og Pierre-Emerick Aubameyang sørget for at Arsenal raskt kom tilbake på seierssporet. I 2018s aller siste kamp tapte de 1–5 på ydmykende vis for serieleder Liverpool.

Mot Fulham ga de seg ikke før det sto 4–1 på Emirates, og med tre nye poeng får Unai Emery & co. litt pusterom før Manchester United møter Newcastle tirsdag kveld. Avstanden mellom lagene er nå på seks poeng.

Avstanden ned til Fulham er betydelig større. Claudio Ranieris gutter er nummer 19 i Premier League , og scoringen til Aboubakar Kamara ble aldri noe mer enn et trøstemål i London-oppgjøret mellom Arsenal og Fulham.

Målet til Ranieri før dagens kamp var å holde nullen, men Leicester-helten fikk i stedet se laget sitt slippe inn fire. Fulham starter dermed ikke året med å klatre over nedrykksstreken.

14 for nummer 14

Stefan Johansen var for øvrig ubenyttet reserve gjennom hele kampen, og fikk se Arsenal score fire flotte mål:

Xhaka ga The Gunners ledelsen med en kontrollert og fin volley, før Alexandre Lacazette la på til 2–0 etter vakkert angrepsspill, hvor både Alex Iwobi, Aubemeyang og Sead Kolasinac var involvert.

Kamara sørget for liv i kampen da han bredsidet inn 2–1-reduseringen, før Aaron Ramsey økte til 3–1 etter at Aubameyang traff stolpen.

Spissen fra Gabon skjøt og skjøt, uten hell, men skulle til slutt få scoringen sin. Da Fulham ikke klarte å klarere en corner, fikk Aubameyang ballen ute til høyre. Han klinte til, via Tim Ream, og over Fulham-keeper Sergio Rico.

Og dermed avsluttet Arsenals nummer 14 festkvelden, med sin Premier League-scoring nummer 14.

Saken oppdateres.