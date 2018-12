TYRKIA-KLAR: Stjerneskuddet Tobias Heintz forlater Sarpsborg. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kilder til VG: Sarpsborgs stjerneskudd selges til tyrkisk toppklubb

Sarpsborgs stortalent Tobias Heintz (20) er så godt som klar for den tyrkiske toppklubben Kasimpasa, får VG opplyst.

Ifølge VGs opplysninger er unggutten i ferd med å signere for fjerdeplassen i tyrkisk Süper Lig. Sarpsborg og Kasimpasa skal være enige, og kun detaljer gjenstår før overgangen er et faktum.

I et intervju med VG sa Heintz i forrige uke at han håpet at Sarpsborg ville la ham gå, etter at Østfold-klubben, slik VG kunne fortelle, hadde avslått flere bud fra Kasimpasa .

Nå har Heintz fått det som han ønsket. Etter det VG erfarer, betaler den tyrkiske toppklubben rundt 10 millioner kroner for å sikre seg den norske U21-landslagsspilleren.

VG har ikke lyktes i å få tak i Heintz eller hans agent Imad El Hammichi.

Den tyrkiske interessen for Heintz vokste kraftig da han i slutten av november scoret et fantastisk mål og leverte en målgivende pasning i Sarpsborg 3–2-tap mot Istanbul-baserte Besiktas i Europa League.

– Bare tanken er helt sinnssyk, at jeg kan ende opp med å flytte til Istanbul, bo der, leve livet og spille for en av de større klubbene. Det er surrealistisk, har Heintz tidligere uttalt.

