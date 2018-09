FRUSTRERT: Mohamed Salah snakker til dommer Cüneyt Çakir etter å ha fått en scoring mot PSG annullert for angrep på keeper. Foto: Dave Thompson / AP

Mener Klopp burde ta Salah til side: – Han er i en mørk bakgate

FOTBALL 2018-09-19

Liverpool-toget tuter og går, men fjorårets stjernespiller Mohamed Salah (26) er ikke til å kjenne igjen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.09.18 11:00

Mens laget har vunnet seks av seks kamper så langt denne sesongen, sliter den egyptiske angriperen med å finne tilbake til formen fra forrige sesong. Tirsdag kveld, i 3–2-seieren over PSG , spilte han sin tredje strake kamp uten mål.

Ifølge spillerbørsen til nettsiden WhoScored , som baserer seg på statistikk fra byrået Opta, var Salah banens aller dårligste spiller i storkampen, med en rangering på 5,7 – svakere enn PSGs angrepstrio, som har fått mye kritikk .

Prestasjonen kommer etter to Premier League-kamper der Liverpools nummer 11 har gått målløs av banen og sett frustrert ut.

– Jeg tror han har lagt for stort ansvar på seg selv etter at han ble toppscorer i fjor. Det preger ham. Når han misser en sjanse, lar han seg påvirke mer enn han burde. Jeg tror Jürgen Klopp burde ta en prat med ham: «Hør her, du er én av elleve spillere, vi er ikke avhengig av at bare du scorer mål.» Det virker litt sånn nå, sier Torbjørn Flatin, redaktør for Liverpool-supporterbladet The Kopite, til VG.

Her kan du se høydepunktene fra Liverpools seier over PSG:

– Han sliter

Salah scoret 42 mål forrige sesong, Premier League og Champions League inkludert, men står nå med kun to nettkjenninger på seks kamper etter sommeren.

– Alt fungerte forrige sesong, alt gikk inn. Nå går det aller meste ikke inn. Jeg tror folk som har spilt fotball, skjønner hvordan det føles. Han er i en mørk bakgate nå, sier Flatin, som har bitt seg merke i en endring i Salahs kroppsspråk:

– Han er egentlig en glad og positiv fyr, men nå er han mer forbannet på seg selv enn han var tidligere da han gjorde noe feil. Han sliter litt, det er ikke tvil om det, og det virker som han prøver for hardt. Det har låst seg for ham, og akkurat nå er han litt utenfor.

Salahs formdupp var et tema i TV 2 s studio etter tirsdagens Champions League-kamp.

– Han er en del av et lag som gjør det fantastisk bra, men det er lett å se at han ikke er på det nivået han var i forrige sesong. Det er sikkert frustrerende for ham som individuell spiller, sa Brede Hangeland og la til at egypteren «kan så mye mer».

– Kommer til å gå veldig fint

En annen tidligere Premier League-spiller, Erik Thorstvedt, mener Salahs tilstand ikke bør være noen bekymring.

– I så fall leter man etter ting å bekymre seg for. Det sier seg selv at han neppe kommer til å score like mange som i fjor, det var utenom det vanlige. Liverpool har vunnet alt, han har scoret to mål, det er ganske normal uttelling. Jeg tror dette kommer til å gå veldig fint. Hvis dette er et problem, så lever Liverpool-fansen gode dager, sier den gamle landslagskeeperen til VG.

– Hvis det skulle være frustrasjon hos Salah, så tror jeg Klopp er rett mann til å justere det. Han er veldig flink til å jobbe med spillere og følelser, legger han til.

PS! De første TV-bildene etter Liverpools 3–2-scoring viste at en tilsynelatende irritert Salah så ut til å kaste en vannflaske på benken like etter at laget hans hadde avgjort kampen, men det viste seg etter hvert at egypteren hadde feiret scoringen som alle andre.