Pusterom for Mourinho tross rødt kort: – Han er en naiv gutt

FOTBALL 2018-09-02T16:52:16Z

(Burnley – Manchester United 0-2) (Watford – Tottenham 2-1) Paul Pogba bommet på straffe og innbytter Marcus Rashford ble vist rett ut, men José Mourinho kan puste lettet ut etter søndagens kamp mot Burnley.

Publisert: 02.09.18 18:52 Oppdatert: 02.09.18 20:49

Det sørget Romelu Lukaku for.

Kraftspissen fra Belgia scoret to ganger før pause, og ga samtidig Manchester United og manager José Mourinho en etterlengtet opptur etter to strake serietap og «bare» tre poeng etter de første tre kampene.

– Dette var virkelig stort. Forrige kamp startet vi bra, men tok ikke sjansene våre. Det gjorde vi denne gang, sier matchvinneren ifølge BBC.

– En naiv gutt

– De spilte bra sammen, det var gode enkeltprestasjoner og vi burde ha scoret mange flere mål. Kampen skulle ikke ha vært åpen helt til siste minutt, legger manager José Mourinho til.

Han vil ikke legge skylden på Paul Pogba for å ha bommet på straffe, men er ikke voldsomt imponert over innbytter Marcus Rashford, som fikk direkte rødt etter å ha vært på banen i omtrent ti minutter (se situasjonen i videoen i toppen).

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg vil kalle det for naivt. Det var en gutt mot en erfaren mann. Bardsley har vært i spillet i 20 år, mens Marcus er en naiv gutt, sier Mourinho.

Nærmere én og en halv time etter kampslutt la Rashford seg flat.

– Følelsene tok overhånd. Jeg skal ikke reagere på den måten. Beklager til alle i klubben og til fansen, skriver han på sin Instagram-konto.

Maktkamp?

Seieren over Burnley kom i grevens tid, i hvert fall om man skal tro Daily Mail. Etter 0-3-tapet forrige runde meldte tabloidavisen at portugiseren kunne være ferdig som Manchester United-manager med et dårlig resultat mot Burnley .

Det stemmer nok ikke, kontret imidlertid BBC før søndagens kamp, og skrev at styret fortsatt har troen på at Mourinho kan snu trenden.

Et større problem er det derimot om portugiseren er inne i en maktkamp mot direktør Ed Woordward, slik det skrives om etter managerens kommentarer om manglende spillerkjøp.

– Hvis det er en maktkamp, kommer José Mourinho til å tape den, skriver Simon Stone for BBC .

Mourinho har imidlertid også sine tilhengere, og før avspark på Turf Moor var det noen som hadde tatt seg bryet med å få dette banneret til å bli trukket etter et fly over banen.

Overfor BBC sier Mourinho at han ikke så flyet, men la på at «Ed Woodward vant kampen 2-0». Han avfeier at det har vært en tung uke, hyller fansen og kommer med et stikk til mediene.

– Jeg er glad ettersom noen av dere (i media) helt sikkert er skuffet, sier en syrlig Mourinho.

Innbytter utvist

For på gressmatta var det Manchester United som tok initiativet, og ikke lenge før halvtimen spilt, fikk laget uttelling mot et kompakt og lavtstående Burnley-lag.

Alexis Sánchez la inn til Lukaku, og mellom to stoppere nikket belgieren inn kampens første.

Samme mann dunket inn 2-0 rett før hvilen etter at et Jesse Lingard-skudd gikk innom to Burnley-spillere og landet perfekt foran ham.

Etter pause fikk Paul Pogba muligheten til å punktere kampen fra krittmerket idet hjemmelaget virket å komme inn i kampen, men Joe Hart reddet straffen.

Så tok det virkelig fyr.

Phil Bardsley kom med en unødvendig etterslenger på Marcus Rashford, og sistnevnte svarte med å gå opp i ansiktet på den skotske høyrebacken og sette pannebrask mot pannebrask. Situasjonen minnet om da Richarlison (Everton-spiller) ble utvist forrige Premier League-runde , og resultatet var også det samme: direkte rødt kort.

Med én mann mindre de siste 20 minuttene holdt imidlertid Manchester United stand. Det endte 2-0 på Turf Moor, og mens United nå har seks poeng, ligger Burnley nest nederst med sitt ene.

Nå venter en landslagspause, noe som vil si at det er to uker til neste Premier League -runde. Lukaku avslører at Mourinho lar spillerne «skru av».

– Ja. Han er helt annerledes bak scenene og lar oss gjøre det, sier Lukaku ifølge BBC.

Mourinho var ikke i spesielt godt humør etter Tottenham-kampen...

Spurs ledet - tapte

I likhet med Burnley måtte også Tottenham se seg slått søndag. London-klubben tok ledelsen etter et klønete selvmål av Abdoulaye Doucouré, men i løpet av seks minutter i den andre omgangen snudde Watford kampen.

I det 70. minutt stanget kaptein Troy Deeney inn 1-1, og i det 76. minutt sørget Craig Cathcart, også han med hodet, for at det endte 2-1 i favør The Hornets.

Tottenham gikk med det på sesongens første poengtap (3–0–1), mens Watford holder sin perfekte rekke. Laget står med fire strake seirer og topper tabellen sammen med Liverpool og Chelsea.

– Det er et lag som har flowen på sin side. Det lykkes for dem, og da får du ekstra tro på det du gjør, sier Danmarks norske landslagssjef Åge Hareide, som hadde tatt turen til TV2s Premier League-studio søndag.