JUBLER MED FANSEN: Arnor Smárason feirer med Lillestrøm-supporterne etter å ha sendt hjemmelaget i ledelsen på straffe. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Islandsk straffehelt da Lillestrøm tok viktige poeng i nedrykksstriden

FOTBALL 2018-09-24T18:54:09Z

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Tromsø 1–0) Det spøker fremdeles for nedrykk på Åråsen, men etter en viktig straffescoring av Arnor Smárason er Lillestrøm bare ett poeng bak trioen Strømsgodset, Stabæk og Start.

Allerede før mandagens kamp var det klart at Lillestrøm kom til å ligge under nedrykksstreken etter denne runden ettersom flere av lagene i bunnstriden tok tre poeng søndag. Men nå har de LSK heng på lagene foran på tabellen.

Da Thomas Lehne Olsen gikk i bakken drøyt ti minutter før full tid fikk Tromsø sitt første straffespark imot i Eliteserien på over ett år, og romerikingene fikk endelig sjansen de trengte for å score.

Arnor Smárason hadde brent flere store sjanser tidligere i kampen, men fra ellevemeteren var han sikker – islendingen limte straffesparket helt oppe i krysset bak Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn.

– Det var deilig å sette den. Jeg synes vi spiller en veldig bra kamp. Jeg er stolt av gutta og hvordan vi har taklet situasjonen, ikke minst etter resultatene i går, sier Arnar Smárason til Eurosport.

– Jeg hadde bommet på en stor sjanse før, så det var ingen sjanse for at jeg skulle misse på straffen.

– Det var «må vinne»-kamp for oss, men det er fortsatt mye jobb som må gjøres, sier Frode Kippe.

– Heldigvis klarte vi til slutt å få ballen i mål. Det er opp til oss selv, men vi må ha en del mål til, fortsetter Kippe videre til Eurosport.

I første omgang så det ut som at de gulkledde var preget av stundens alvor. Ett skudd over mål fra Arnor Smárason var det Lillestrøm hadde å komme med fremover. Heller ikke Tromsø kom til de store sjansene før pause til tross for mye ballinnehav.

Men den underholdningen publikum ble snytt form av målsjanser i første omgang, fikk de igjen etter pause. Og da var det et langt mer offensivt hjemmelag som viste seg frem.

Kun minutter ut i andre omgang burde Lillestrøm gått opp opp i ledelsen. Tromsø-kaptein Simen Wangberg skled på et tilbakespill og dermed var Thomas Lehne Olsen alene med keeper. Forsøket ble stoppet av en fin beinparade av Gudmund Kongshavn, og med all tid i verden satte Smarason returen over mål.

Like etter ble Lehne Olsen spilt gjennom alene med keeper igjen. Denne gangen hadde LSK-spissen glemt å ta av den imaginære ryggsekken, og ballen gikk over mål.

Etter flere store målsjanser var det altså et straffespark som gjorde at hjemmelaget kunne feire med fansen.

Det var stor spenning knyttet til Kanari-Fansens varslede stilleaksjon . De første 19 minuttene og 17 sekundene skulle tilskuerne være stille, men det viste seg fort at protestfraksjonen av fansen ikke hadde fått stor stor støtte: