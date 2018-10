STORMØTE: Manchester Citys manager Pep Guardiola har en stor utfordring denne helgen: Liverpool på Anfield. Foto: Michael Probst / TT NYHETSBYRÅN

Guardiola irritert på pressen: – Det er helt annerledes i Europa

FOTBALL 2018-10-07T07:19:50Z

Manchester City-manager Pep Guardiola tar Liverpool i forsvar etter Napoli-tapet. Han mener derimot at britisk media følger dårlig med.

Publisert: 07.10.18 09:19

På sin pressekonferanse før toppkampen mot Liverpool, fikk Guardiola spørsmål om han var overrasket over de rødes tap mot Napoli uten et skudd på mål.

– Dere er overrasket fordi dere vet ikke hva som skjer i Europa. Folk her i England tror det er en annen situasjon i Europa. Napoli er et utrolig lag. De spiller så bra og har en god manager, var svaret fra en lettere irritert Guardiola.

Annerledes i Europa

Like før slutt påførte Napolis Lorenzo Insigne det første tapet for Liverpool denne sesongen. Søndag 17.30 venter ny tøff kamp hjemme mot Manchester City. Begge har 19 poeng og leder an i England til nå.

– Å spille bortekamper i Europa er helt annerledes enn i England. Nivået er høyere. Motstanderne, personlighetene, viljen og alle situasjonene ... Du må være et topplag for å takle det. Jeg gir mer kreditt til hva Napoli gjorde. Jeg synes ikke Liverpool spilte dårlig. Det er ikke overraskende, sa spanjolen.

Også etter Manchester Citys 2–1-seier mot Hoffenheim brukte Guardiola tid på å spørre journalister på pressekonferansen om hvor mye tid de hadde brukt på å se for eksempel Hoffenheim eller Shaktar Donetsk, som City tapte for i fjor, tidligere. Igjen sa Guardiola at europakamper er vanskelig.

Roser Klopp

Før møtet med Liverpool brukte han god tid på å rose motstanderen og manager Jürgen Klopp. Av trenere Guardiola har møtt mer enn tre ganger er Klopp den eneste han har negativ statistikk mot. På deres 14 møter har Klopp vunnet 8, én har endt uavgjort og Guardiola har vunnet fem.

– Han er en strålende trener. Jeg har masse respekt for måten lagene hans spiller på, sier Guardiola.

Manchester City har for øvrig ikke vunnet på Anfield siden 2003.

VGs tips: Uavgjort til 3,25 i odds

Vi er spent på om manager Pep Guardiola har kommet opp med en plan for å stoppe Liverpools eminente angrepstrio Salah, Firmino og Mané – som til sammen scoret syv mål mot de lyseblå i fjor. I bakhånd har hjemmelaget Sturridge (a). Begge lag har hatt et tett program nylig. Men hjemmelaget har utvilsomt møtt hardest motstand med to Chelsea-matcher og en Champions League-bortekamp mot Napoli.

City har på sin side i samme tidsrom møtt Oxford, Brighton og Hoffenheim. Og tenk på at de har én dags mer hvile i inngangen til dette toppoppgjøret.

Delph (f) er ute og Gündogan (mb) må helsesjekkes. Mendy (f) og De Bruyne (mb) er i gang med treningen igjen, men denne kampen kommer trolig for tidlig. Vertenes Keita (mb) kan rekke kampen, men etter hva vi forstår er Lallana (mb) litt lenger unna.

Dette er to lag med selvtillit og som er vant med å skaffe resultater. Men akkurat dette møtet er åpent.

