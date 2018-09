Nicklas Bendtner og daglig leder Tove Moe Dyrhaug hadde en hyggeligere samtale da Rosenborg møtte Ajax i fjor, enn de har på brakka etter bråket stjernen havnet i. Foto: Djorovic, Aleksandar / NTB scanpix

Krise-eksamen for Rosenborg-lederen

Etter en elendig kommunikasjonshåndtering rundt sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, tåler ikke Rosenborg-ledelsen å stryke på enda en prøve i kriseledelse.

Publisert: 11.09.18 12:02 Oppdatert: 11.09.18 12:20

Det er ikke tilfeldig hvordan en organisasjon kommer ut av en krise omdømmemessig.

Forskjellen på best- og worst case scenario er enorm, ut fra hvordan ledelsen velger å forholde seg til den.

Landets ledende fotballklubb har akkurat vært gjennom en opprørende prosess rundt trenerskiftet , der kriseledelsen ikke vil stå igjen med gullskrift i klubbens historie.

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun følte seg dårlig behandlet, og styreleder Ivar Koteng klarte aldri å formidle på troverdig vis hvorfor prosessen ble som den ble.

Det etterlatte inntrykket er at en stor fotballklubb behandlet en trener med et kruttsterkt cv på uverdig vis , selv om bildet er mer sammensatt enn som så, og Rosenborg kanskje hadde godt av skiftet rent sportslig sett.

Nå er klubben rammet av en ny krise, av en helt annen karakter, forårsaket av noe som fant sted nesten 1100 kilometer fra Trondheim.

Like fullt er håndteringen av Bendtner-bråket ekstremt viktig også for klubbens omdømme.

Denne gangen er det daglig leder Tove Moe Dyrhaug som fronter saken, og så langt har hun gjort alt riktig.

Rosenborg begynte med å innhente informasjon, men ventet ikke for lenge med å komme på banen i det offentlige rom. Dyrhaug har svart med en fornuftig tilpasset detaljgrad ut fra situasjonen, og skaper så langt et inntrykk av at man både ivaretar den ansatte og er bevisst på omverdenens informasjonsbehov.

Men fortsatt er saken i en så tidlig fase at de viktigste veivalgene gjenstår.

De vil selvsagt avhenge av hva det var som faktisk skjedde denne sene natten i København.

Det er stor forskjell på om sannheten er nærmest sjåførens versjon, sett opp mot at Bendnters kjæreste har rett i at det dreier seg om en eller annen grad av selvforsvar.

Her blir det interessant å se hvor godt forberedt RBK-ledelsen er på å håndtere en vanskelig situasjon.

En profesjonell organisasjon har et proaktivt forhold til kriser, det vil si at de har kartlagt ulike farer, og lagt en strategisk kommunikasjonsplan, som blant annet inneholder tanker om hvordan tenkelige scenarioer skal takles.

Når du signerer en spiller med en så kontroversiell historie som Nicklas Bendtner, er det en påregnelig risiko at det vil dukke opp nye episoder.

Den amerikanske professoren Ian Mitroff snakker om fem ulike stadier i krisehåndtering, der noe av det viktigste er det som skjer før noe problematisk inntreffer.

Nå er Rosenborg i midtstadiet, der det handler om å ta affære og begrense skadevirkningene.

I så måte blir dagens samtale med Bendnter, og hvordan de deretter tar grep, helt avgjørende. Her er hele spennet, fra å kvitte seg med ham til å ta ham fullstendig i forsvar, tenkelige innfallsvinkler.

Et at de mest sentrale valgene i krisekommunikasjon handler om å finne samsvar mellom graden av krise og hvor drastiske virkemidler man tyr til, noe forskeren Timothy Coombs kaller «Situasjonsbestemt krisekommunikasjonsteori».

Å treffe planken her er svært relevant for Rosenborg fremover, og flere momenter er viktige for å finne rett nivå.

På den ene siden kan den anføres at dette skjedde på fritiden, at Bendtner-siden ser ut til å ha det de mener er en plausibel forklaring og at han frem til nå har oppført seg eksemplarisk i tiden etter at han flyttet til Norge.

I tillegg må det understrekes at Bendnter per nå ikke er dømt for noe som helst. Han er kun siktet for vold, og den videre etterforskningen vil avgjøre skjebnen hans rent strafferettslig.

På den andre er en profesjonell fotballspiller et forbilde uansett klokkeslett. Når du har så mange mageplask på cv’en som det «Lord Bendtner» har, må det kunne forventes at han ikke setter seg i en situasjon der en taxisjåfør legges inn med knust kjeve. Skulle dette ende med at han blir dømt for vold, er det ikke bare på Åge Hareides landslag det vil være vanskelig å få ham til å passe inn.

Vi vet ikke hva Rosenborg eventuelt sikret seg av klausuler ved avtaleinngåelsen, og om det eventuelt kan øke klubbens handlingsrom overfor spilleren.

Det vi derimot vet med all mulig sikkerhet, er at Rosenborgs daglige leder står midt i en personalsak av det usedvanlig krevende slaget, og der oppmerksomheten vil være enorm hvert skritt på veien.

Dette er en avgjørende test i kriseledelse for Tove Moe Dyrhaug. Heldigvis, både for klubben og norsk fotball, er det mye som tyder på at rett person sitter i rett stol til å håndtere denne vanskelige saken.