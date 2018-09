Hansen holdt RBK inne i 87 minutter

GLASGOW (VG) (Celtic-Rosenborg 1–0) Selv ikke en meget god André Hansen (28) kunne til slutt hindre Celtic i å score. Men det tok 87 minutter med heroisk forsvarsspill – og keeperspill – før det skotske mesterlaget klarte det.

– Jeg er veldig fornøyd, men veldig skuffet. Jeg er stolt over innsatsen. Det var veldig bra, men akkurat ikke bra nok, sier Rini Coolen, Rosenborg-trener, til TV 2.

Det var rett og slett en god gammel «route one»-scoring, lang ball fra kapteinen Scott Brown på hodet til midtstopper Dedryck Boyata, som hadde blitt igjen på topp – og inn fra dypet kom innbytter Leigh Griffiths og headet inn vinnermålet. Tore Reginiussen oppfattet ikke Griffiths bak ryggen sin.

Synd for RBK, som gjorde en heroisk, defensiv jobb – som nesten holdt. Offensivt skapte ikke Rosenborg noen verdens ting. Faktisk hadde ikke trønderne ett eneste skudd på mål.

– Vi fikk mange gunstige brudd. Også brudd høyt i banen, så går det på skarphet videre. Vi klarer ikke å bryte gjennom, sier Hansen til TV 2.

God start

Etter at Rosenborg hadde vært godt med de første 20 minuttene, tok Celtic mer og mer over, og da var det igjen tid for sesongens beste RBK-spiller, André Hansen, å vise hvorfor han av mange nå regnes som klubbens beste keeper gjennom historien.

Etter 42 minutter reddet han unna en dobbelt-sjanse, først et skudd fra Tom Rogic fra 16-meteren, en retur – og så skjøv han returen fra Edouard i stolpen og til corner.

Det var to redninger av høy klasse, og som nok en gang viste/beviste hvor mye Hansen har utviklet seg, blitt tryggere, fått selvtillit av gode kamper, denne sesongen. Bortsett fra dobbelt-redningen, var han trygg i alt han foretok seg. Celtic hadde kun én sjanse til før pause, et skudd fra Edouard, over fra ganske kort hold.

Straffesituasjon

Rosenborg skapte ingen ting, hvis vi ser bort fra situasjonen der Issam Jebali ville ha straffe i en situasjon med ex RBK’er Mikael Lustig etter et kvarter. Dommer Pawel Gil fra Polen syntes slett ikke at Jebali skulle ha straffespark. I stedet ga dommeren et gult kort, for filming, til tunisieren. Det var Jebali selvsagt uenig i.

2. omgang ble omtrent som siste 25 minuttene av den første: Celtic hadde ballen, Rosenborg ryddet unna. Celtic skapte tre sjanser, den første reddet Hansen fint fra Rogic, så skjøt innbytter Scott Sinclair utenfor fra fin posisjon, før en annen innbytter Michael Johnston, skjøt over.

Publikum ble etter hvert svært utålmodig på Celtic Park, spesielt da ballen gikk bakover for ofte. Tendenser til piping var det ganske ofte. Men det roet seg selvsagt ved vinnermålet til Leigh Griffiths.