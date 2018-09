SKAL TILBAKE: Arne Erlandsen er offensiv til tross for at han nylig fikk diagnostisert kreft. 58-åringen er klar på at han skal tilbake til fotballen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Arne Erlandsen har fått kreft

Han har kjempet en rekke kamper opp gjennom årene. Nå er Arne Erlandsen (58) innstilt på å vinne den viktigste hittil.

Publisert: 26.09.18 18:50 Oppdatert: 26.09.18 19:19

Det er LSK.no som onsdag ettermiddag melder at 58-åringen nylig fikk kreftdiagnosen. Erlandsen skal nå gjennom seks uker med strålebehandling og cellegift.

– Det blir noen utfordrende dager og uker. Men jeg har vært gjennom flere tøffe kamper - både på og utenfor banen. Jeg vinner de fleste. Forhåpentligvis skjer det samme nå. Dette er en kamp jeg skal vinne, sier Arne Erlandsen til Lillestrøms hjemmesider.

Den mangeårige trenerprofilen bekrefter opplysningene overfor VG. Han ønsker ikke å utdype hvilken type kreft han er rammet av.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å ta det med godt mot, men utover det vil jeg ikke si noe mer enn det jeg har sagt til LSKs hjemmesider, sier Erlandsen til VG.

Trenerprofilen uttaler at han hele veien har vært i fin form og fått trent godt.

Arne Erlandsen Alder: 58 år (20. desember 1959) Som spiller: Klubber: Lillestrøm, Djurgården og Strømsgodset. Meritter: To seriegull (1986 og 1989) med Lillestrøm. To cupgull (1985 og 1991) med Lillestrøm og Strømsgodset. 22 kamper og 1 mål for A-landslaget. Som trener: Klubber: Bærum, Lillestrøm, IFK Göteborg, HamKam, Ull/Kisa, Moss, Fredrikstad og Lillestrøm. Meritter: Seriesølv med Lillestrøm (2001) og IFK Göteborg (2005). Cupgull med Lillestrøm (2017).

Til Lillestrøms hjemmesider forklarer Erlandsen at han lenge følte seg helt frisk, men at han så oppdaget en kul som normalt sett ikke var der.

– Da tok jeg kontakt med LSK-lege Bjørn Schultzen. Derfra var veien kort til Ahus og videre til Rikshospitalet. Der ble det for en tid tilbake påvist kreft. Jeg har allerede vært gjennom en operasjon, og nå venter en tøff behandling, sier Erlandsen.

– Skal tilbake til fotballen

I flere tiår har Erlandsen vært en stor profil i norsk toppfotball.

Så sent som i juni var han hovedtrener for Lillestrøms A-lag, men den 26. juni offentliggjorde LSK at Erlandsen hadde blitt fjernet som klubbens trener etter en rekke svake resultater. Han ble i ettertid erstattet av Jörgen Lennartsson.

Svensken overtok midt i juli. Siden den gang har det blitt én seier, to uavgjort og tre tap i ligaen. Det gir et snitt på 0,83 poeng pr. kamp. Under Arne Erlandsen de 16 første kampene tok Lillestrøm 0,87 poeng pr. kamp.

Perioden var Erlandsens andre som hovedtrener i Lillestrøm. Han har i tillegg vært innom klubber som IFK Göteborg, Ham-Kam, Ull/Kisa, Moss og Fredrikstad.

Inntil videre har Arne Erlandsen satt trenerkarrieren på vent, men 58-åringen er offensiv og klar på at han skal tilbake til fotballen.

- Noen dager og perioder i livet er tøffere enn andre. Sånn er det bare. Men både legen og jeg har god tro på at dette skal gå bra. Jeg skal bli frisk så fort som mulig. Og jeg skal tilbake til fotballen så fort som mulig. Forhåpentligvis allerede i desember, sier Erlandsen til LSKs hjemmesider.